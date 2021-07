Foto: ZumaPress/Scanpix/LETA

Gandrīz 56% no ceturtdien reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem atklāti Rīgā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati.

Jelgavā reģistrēti trīs jauni saslimušie, pēdējās divās nedēļās saslimušo skaitam pieaugot līdz 21 iedzīvotājam. Savukārt virknē citu pašvaldību atklāts mazs skaits jaunu inficēto.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā – 319, Tukuma novadā – 32, Augšdaugavas novadā – 29, Siguldas novadā – 28, Jelgavā, Valmieras novadā un Ventspilī – katrā 21, Daugavpilī – 19, bet Jūrmalā – 15 saslimušie. Vienlaikus Saldus, Valkas un Varakļānu novadā pēdējo 14 dienu laikā nav reģistrēts neviens inficēšanās gadījums ar Covid-19.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados 2021.gada sākumā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 37 gadījumi.

13 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp piecās tiek pārsniegts par 50%. Visaugstākais saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotājiem ir Augšdaugavas, Siguldas, Tukuma novadā, Ventspilī, Salaspils novadā, Rīgā, Krāslavas, Valmieras un Olaines novadā.

14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kas ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem seši ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, pieci ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, no 50 līdz 59 gadiem un vecumā no 70 un vairāk, četri ir vecumā līdz deviņiem gadiem un no 60 līdz 69 gadiem, trīs ir 40 līdz 49 gadus veci, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā konstatēti 34 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par vienu ar šo slimību saistītu nāves gadījumu.

Vienlaikus kopš aizvakardienas lēnām turpina pieaugt saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju. Pēdējās diennakts laikā tas pieaudzis no 36,3 līdz 37 gadījumiem.

Kā aģentūrai LETA ceturtdien skaidroja SPKC, kumulatīvā rādītāja pieaugums ir saistīts ar garajām svētku brīvdienām, kad testēšanas apjomi ievērojami kritās, tādējādi sarūkot atklāto gadījumu skaitam. Līdz ar to šobrīd, kad ir atsācies darbs un atkal tiek veikti skrīningi, plašākas testēšanas rezultātā ir novērojams gadījumu skaita pieaugums.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 6972 Covid-19 izmeklējumi, savukārt pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 0,5%.

Latvijā līdz šim ar Covid-19 kopumā ir saslimis 137 831 cilvēks. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo 14 dienu laikā Latvijā konstatēts 701 inficēšanās ar Covid-19 gadījums, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību jau pārslimojušiem.

Pagājušajā diennaktī miris 70 līdz 79 gadus vecs Covid-19 pacients. Līdz šim kopumā Latvijā miruši 2536 ar šo slimību sasirgušie.