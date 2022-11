Tirdzniecības centri izkar baltus karogus. Publicitātes foto

Vairākiem tirdzniecības centriem Rīgā valsts svētku dienā būs saīsināts darba laiks







“Domina Shopping” pārstāvji aģentūrai LETA norādīja, ka šodien vairums veikalu tirdzniecības centrā strādās no plkst.10 līdz 19 jeb par divām stundām mazāk nekā ierasts. Pārtikas lielveikals “Maxima XXX” būs atvērts no plkst.9 līdz 21, bet izklaides centrs “Apollo Skypark” – no plkst.11 līdz 21.

Savukārt “Latvijas pasts” strādās no plkst.10 līdz 17, bet sporta klubs “My Fitness” – no plkst.9 līdz 18.

Turpretim “Swedbank” un bankas “Citadele” filiāles šajā dienā tirdzniecības centrā būs slēgtas.

Vienlaikus tirdzniecības centra “Mols” tīmekļvietnē norādīts, ka “Mols” šodien strādās no plkst.10 līdz 20, savukārt tirdzniecības centrā esošais “Rimi” – no plkst.9 līdz 22.

Tikmēr “Orgio” valsts svētkos strādās no plkst.10 līdz 20, liecina publiskotā informācija.