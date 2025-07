Foto – LETA

Kā tad tā – atkal nedienas! Kavējas “Rīgas satiksmes” un “Pasažieru vilciena” vienotās biļetes ieviešana Ieteikt







Iekavējusies Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” un AS “Pasažieru vilciens” (PV) vienotās biļetes ieviešana, noskaidroja AS “Pasažieru vilciens” (PV). Iepriekš uzņēmumi plānoja vienoto biļeti ieviest šā gada jūnijā, tomēr datums bija orientējošs un atkarīgs no testēšanas rezultātiem.

PV pārstāvji norādīja, ka tiklīdz jaunais pakalpojums būs gatavs un pieejams pasažieriem, par to tiks informēta sabiedrība.

Vienotā biļete, kuras cena plānota divi eiro, ļaus iedzīvotājiem izmantot to braucieniem gan Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā, gan vilcienos Rīgas teritorijā jeb dzelzceļa maršrutu A zonā.

Patlaban PV sadarbībā ar “Rīgas satiksmi” veic jaunās biļešu sistēmas funkcionālos un tehnoloģiskos gala testus. Kompānijā norāda, ka abiem projektā iesaistītajiem uzņēmumiem ir atšķirīgas informāciju tehnoloģiju sistēmas, kuru savstarpējā integrācija ir tehnoloģiski komplicēts un laikietilpīgs process.

Vienlaikus katram uzņēmumam ir savs risinājums biļešu iegādes un reģistrēšanas funkcionalitātei, kā arī atšķirīgi izstrādātāji, kas ir paildzinājis tehnisko pielāgošanu un testēšanu, lai nodrošinātu sistēmu nepārtrauktu darbību.

Tādējādi sistēmu salāgošana ir viens no faktoriem, kas ietekmējis plānotā pakalpojuma ieviešanas termiņu.

LETA jau ziņoja, ka šogad martā Rīgas dome atbalstīja “Rīgas satiksmes” un PV vienotās biļetes pilotprojektu, kas ilgs vienu gadu.

Sākotnēji vienotā biļete darbosies pilotprojektā un būs pieejama “Rīgas satiksmes” apkalpotajos maršrutos un reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutu A zonā, bet pēc pilotprojekta vienoto biļeti plānots ieviest plašākā dzelzceļa maršrutu tīklā.