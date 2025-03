Pēc tam, kad tika publicēta informācija par jaundzimušo skaitu Latvijā šī gada janvārī un tika atklāts, ka ceturto mēnesi pēc kārtas jaundzimušo skaits ir mazāks par tūkstoti, sociālajos tīklos atkal uzvirmoja spraigas diskusijas. Kas pašiem latviešiem par to sakāms?

Tērzēšanas platformā “X” izskan gan trauksmes zvani, gan viedokļi par iemesliem tik lielam dzimstības kritumam. Ielūkojamies diskusijās!

199 bērni no tūkstoša jaundzimušo, dzimst daudzbērnu ģimenēs, je katrs 4‼️. Tas ir milzīgs atdevums no lielajām ģimenēm. Tas nav pietiekami novērtēts, pirmkārt jau no Ģimenes valsts pabalsta puses, otrkārt no Neapliekamā minimuma par apgādājamo. Šie abi nav mainīti 6 gadus. Lūdzu https://t.co/24mWkTTgnf

