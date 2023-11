Rīgā sācis kursēt tramvajs ar Latvijas karogu kā apsveikums Latvijas Republikas 104. jubilejā. Ekrānšāviņš. Twitter @Rigassatiksme_

Valsts svētkos sabiedriskais transports un autostāvvietas Rīgā būs bez maksas







Valsts svētkos, 18.novembrī, Rīgas pilsētas sabiedriskais transports un autostāvvietas būs bez maksas, aģentūru LETA informēja Rīgas domes pārstāvji.

Valsts svētku dienā visi pasažieri varēs braukt bez maksas, tostarp koda biļetes “Rīgas satiksmes” autobusos, trolejbusos un tramvajos nebūs jāreģistrē.

Tāpat arī Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas, kuras apkalpo “Rīgas satiksme”, sestdien un pirmdien, 18. un 20.novembrī, varēs izmantot bez maksas. Svētdien, 19.novembrī, maksas stāvvietas darbība atbilstoši svētdienai – A, B, C un D tarifu zonās automašīnu varēs novietot bez maksas, R tarifu zonā stāvvieta bez maksas būs no plkst.6 līdz 24.

Vienlaikus Rīgas domes informē, ka atsevišķos laika posmos, kad pilsētā notiks pasākumi par godu Latvijas dzimšanas dienai, ir iespējami īslaicīgi sabiedriskā transporta kustības traucējumi.

Rīgas dome informē, ka plkst.7.30 norisināsies Latvijas Studentu korporāciju gājiens no Latvijas Universitātes uz Brāļu kapiem. Gājiens norisināsies pa maršrutu Raiņa bulvāris, Brīvības bulvāris, Brīvības iela, Cēsu iela, Mēness iela, Miera iela, Klusā iela, Miera iela, Brasas pārvads, Gaujas iela, Aizsaules iela, Brāļu kapi. Nepieciešamības gadījumā Valsts policija gājiena maršrutā īslaicīgi ierobežos kustību.

Savukārt plkst.13.30 11.novembra krastmalā norisināsies Nacionālo bruņoto spēku vienību militārā parāde. Kājnieku maršruts būs – 11.novembra krastmala, Strēlnieku laukums, Kaļķu iela, Brīvības bulvāris, Brīvības iela, Bruņinieku iela, Sporta iela, Skanstes iela. Militārās tehnikas maršruts: 11.novembra krastmala, Ģenerāļa Radziņa krastmala līdz Salu tiltam.

Satiksmi parādes un gājiena laikā regulēs un slēgs Valsts policija. Maršrutos, kas šķērso gājiena trasi, iespējamas novirzes no plānotā kustības grafika.

Vakarā, plkst.18 notiks Lāpu gājiens pa maršrutu no K. Ulmaņa pieminekļa Raiņa bulvārī, pa Raiņa bulvāri, K. Barona ielu, Aspazijas bulvāri, Z. A. Meierovica bulvāri, K. Valdemāra ielu, Raiņa bulvāri. Aptuvenais gājiena ilgums būs viena stunda.

Satiksmi gājiena laikā regulēs un slēgs Valsts policija. Maršrutos, kas šķērso gājiena trasi, iespējamas novirzes no plānotā kustības grafika.

Svētku laikā izmaiņas paredzētas arī klientu apkalpošanas centros. Pirmssvētku dienā, 17.novembrī, klientu apkalpošanas centra Brīvības ielā 49/53 darba laiks būs no plkst.8 līdz 15, Rīgas atbalsta centra Ukrainas civiliedzīvotājiem darba laiks būs no plkst.9 līdz 15. Pārējo klientu apkalpošanas centru darba laiks būs no plkst.9 līdz 18.

Sestdien un svētdien, 18. un 19.novembrī, visi klientu apkalpošanas centri būs slēgti. Pirmdien, 20.novembrī, klientu apkalpošanas centrs Spīķeru ielā 1 strādās no plkst.10 līdz 16, bet pārējie klientu apkalpošanas centri būs slēgti.