Valsts svētku laikā Rīgā noteikti būtiski satiksmes ierobežojumi; slēgs satiksmi 11.novembra krastmalā







No šodienas valsts svētku laikā Rīgā noteikti būtiski satiksmes ierobežojumi, tostarp šovakar satiksmei slēgs 11.novembra krastmalu, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Komunikācijas pārvalde.

Šodien no plkst.8 līdz 17 ierobežos un nepieciešamības gadījumā slēgs transportlīdzekļu satiksmi 11.novembra krastmalā, labajā malējā braukšanas joslā, 150 metru garā posmā no Miesnieku ielas virzienā uz Poļu gāti.

Savukārt pilnībā satiksmi krastmalā slēgs no ceturtdienas plkst.17 līdz piektdienas plkst.18 11. Satiksme būs slēgta posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Būs slēgta arī Eksporta iela, posmā no Elizabetes ielas līdz 11.novembra krastmalai.

Tāpat minētajā laika periodā satiksmei būs slēgta Poļu gāte un Bīskapa gāte, posmā no 11.novembra krastmalas līdz ielai, kas atrodas paralēli 11.novembra krastmalai.

No šodienas plkst.17 līdz 18.novembra plkst.18 slēgs smago transportlīdzekļu satiksmi Eksporta ielas posmā no Hanzas ielas līdz Muitas ielai un Krasta ielas posmā no Salu tilta līdz 13.janvāra ielai.

Savukārt Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, un Doma laukuma posmā no Pils ielas līdz Jēkaba iela, no šodienas plkst.17 līdz 18.novembra plkst.18 organizēs divvirzienu satiksmi.

Nepieciešamības gadījumā šodien no plkst.19 līdz 23, kā arī 18.novembrī no plkst.13.30 līdz 15 slēgs transportlīdzekļu satiksmi uz Akmens tilta, Uzvaras bulvāra posmā no Valguma ielas līdz Akmens tiltam, kā arī 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Dzelzceļa tiltam.

No šodienas plkst.19 līdz 23 transportlīdzekļu satiksmei būs slēgta Ģenerāla Radziņa krastmala, posmā un virzienā no Dzelzceļa tilta līdz Turgeņeva ielai.

Tāpat minētais Ģenerāļa Radziņa krastmalas posms transportlīdzekļu satiksmei būs slēgts no 18.novembra plkst.12 līdz 18, kā arī šajā laika periodā satiksmei slēgs Ģenerāla Radziņa krastmalu, posmā un virzienā no Puškina ielas līdz Dzelzceļa tiltam.

Laika periodā no plkst.13.30 līdz 15 transportlīdzekļu satiksmei slēgs arī Kaļķu ielu, posmā no 11.novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.

18.novembrī no plkst.7 līdz militārās parādes beigām uz AB dambja slēgs gan transportlīdzekļu, gan gājēju satiksmi.

18.novembrī no plkst.13.30 līdz 15 notiks Nacionālo bruņoto spēku vienību militāro parāde un gājiens pa no 11.novembra krastmalas pa Brīvības bulvāri līdz Bruņinieku iela. Militārās parādes maršrutu šķērsojošajās ielās nepieciešamības gadījumā regulēs, ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi.

Piektdien no plkst.18 līdz 19.45 notiks lāpu gājiens no Kārļa Ulmaņa pieminekļa pa maršrutu Raiņa bulvāris – Krišjāņa Barona iela – Aspazijas bulvāris – Zigfrīda Anna Meierovica bulvāris – Krišjāņa Valdemāra iela – Krišjāņa Valdemāra ielas un Raiņa bulvāra krustojums.

Minētajā maršrutā un maršrutu šķērsojošajās ielās nepieciešamības gadījumā regulēs, ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi.

Nepieciešamības gadījumā gājēju, velosipēdistu un elektro skrejriteņu kustību ierobežos ziedu nolikšanas ceremonijas laikā un svinīgo pasākumu laikā laukumā pie Brīvības pieminekļa, kā arī militārās parādes ģenerālmēģinājuma, militārās parādes un citu pasākumu laikā.

Pasākumu norises laikā, sākot no trešdienas, 16.novembra, līdz 20.novembrim vairākās vietās tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana.