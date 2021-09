“Patreiz mēs dzīvojam citā pasaulē, ar citiem izaicinājumiem.” VARAM ministrs par jauno pašvaldību likumu Ieteikt







Līga Abakuka, TV24

“Pašvaldību likums nebija pārrakstīts 30 gadus. Patreiz mēs dzīvojam citā pasaulē, ar citiem izaicinājumiem, ar citu nepieciešamību pārvaldīt pašvaldības. Jaunajā pašvaldību likumā mēs esam paredzējuši daudz plašāku demokrātisku iesaisti iedzīvotājiem”, TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” jauno pašvaldību likumu komentēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!).

Kā vienu no inovācijām, kas iekļauta šajā likumā, ministrs minēja līdzdalības budžetu, ko iedzīvotāji varētu novērtēt un tas nozīmējot, ka lemt par to, ko darīt ar daļu no pašvaldības budžeta naudas, būs jāļauj iedzīvotājiem.

“Tas nozīmē, ka katru gadu būs kaut kāda naudas summa, par ko iedzīvotāji varēs lemt, ko ar to gribētu darīt, piemēram – uzcelt bērnu laukumu, vai labiekārtot kādu pagalmu, kādu pilsētas vietu un tamlīdzīgi. Nauda motivē iesaistīties, tas liks aizdomāties par to, kur mēs dzīvojam” pārliecināts ir VARAM ministrs.