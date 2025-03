Basketbolists Jānis Timma

Latviešu basketbolista Jāņa Timmas nāve satricināja ne tikai Latvijas basketbola sabiedrību, bet arī viņa tuviniekus un draugus. Gandrīz trīs mēnešus pēc traģiskā notikuma joprojām uzvirmo neskaidri jautājumi, neskaidras atbildes un smagas aizdomas. Viens no viņa draugiem Gatis Liniņš sociālajos tīklos atklāti vēršas pret Jāņa bijušo sievu Annu, apsūdzot viņu ne tikai neiejūtībā, bet arī rīcībā, kas kavē tiesvedības procesus un liedz basketbolista ģimenei piekļuvi mantojumam.

Viņš raksta: “Jau gandrīz trīs mēnešus pagājuši kopš latviešu basketbolista Jāņa Timmas nāves, taču joprojām daudzi pārdzīvo smagus laikus. Daudziem asaras vēl nav izžuvušas…

Tomēr kāda persona runā par nelieliem soļiem savā dzīvē – par dziesmām, par to, cik ļoti sāpēja…

Bet kas īsti būs dzirdams šajā jaunajā dziesmā? Vai Anna beidzot izteiks kaut mazāko līdzjūtību Jāņa vecākiem? Vai arī viņa beidzot atbildēs uz sāpīgajiem jautājumiem, kas nomoka Jāņa tuvākos? Par ko viņi runāja pa telefonu, kad Jānis vēl bija dzīvs, 23:35? Kāpēc viņa nav atdevusi nevienu no Jāņa telefoniem ne viņa vecākiem, ne policijai? Kāpēc viņa nav atdevusi vecākiem nevienu no Jāņa personīgajām mantām? Kāpēc viņa kavēja dokumentu parakstīšanu, lai Jānis varētu atgriezties mājās? Nemaz nerunājot par to, ka Anna ne tikai nepalīdzēja apmaksāt bēres, bet pat neieradās, lai atpazītu Jāņa līķi.

Tomēr pats galvenais. Kāpēc viņa ignorē dokumentu parakstīšanu, kas apliecinātu, ka viņi ar Jāni ir oficiāli šķīrušies ne tikai Krievijā, bet arī Eiropas Savienībā un ASV? Tas liedz Jāņa vecākiem un viņa bērnam tiesības pretendēt uz viņa mantojumu.

Anna ne tikai izvairās no parakstīšanas, bet arī nolīgst advokātus, kuri visos iespējamos veidos cenšas šo jautājumu novilcināt. Jo saskaņā ar Krievijas likumiem mantojuma pieņemšanas termiņš ir seši mēneši.

Tad par ko būs šī dziesma? Vai tas būs laimīgas beigas?”

