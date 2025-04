“Varbūt veikalnieki kā speciāli apstrādā ziedus, lai tie neizplauktu?” Skaidrojam, kāpēc lielveikalos pirktās narcises nereti nokalst neuzziedējušas Elza Breidaka

Ar narcisēm un citiem ziediem, kurus var iegādāties pārtikas veikalos, piemēram, “Rimi” un “Lidl”, sevi iepriecina daudzi cilvēki – pavasarīgs skaistums mājās par salīdzinoši lētām naudiņām. Tomēr dažkārt nākas piedzīvot vilšanos, jo ziedi mājās neizplaukst, tie ātri nokalst un cerētā skaistuma vietā paveras bēdu ieleja. Tāds gadījums – un ne vienu reizi vien – ir noticis arī kādai mūsu portāla lasītājai, kura vērsās pie mums ar jautājumu, kādi tam varētu būt iemesli – vai viņa dara ko nepareizi?

Sieviete raksta: “Ik pa laikam sevi iepriecinu ar ziediem no lielveikaliem. Par salīdzinoši zemu cenu tā iespējams tikt pie prāva narcišu pušķa. Tie ir mani mīļākie ziedi. Taču jau pāris reizes piedzīvoju vilšanos. Veikalā izvēlos ziedus, kas ir pumpuros, lai paildzinātu prieku, taču mājās, vāzē pumpuri tā arī neatveras, bet uzreiz nokalst. Kādi tam varētu būt iemesli? Vai es ko daru nepareizi? Vai varbūt veikalnieki kā speciāli apstrādā ziedus, lai tie neizplauktu? Pievienoju arī fotogrāfiju ar narcisēm, kuras tikko kā iegādājos veikalā “Rimi”, bet cerēto skaistumu diemžēl nepiedzīvoju.”

Lai noskaidrotu iemeslus, kas varētu veicināt ziedu neuzplaukšanu un to nokalšanu, LA.LV sazinājās gan ar Latvijas Nacionālā botāniskā dārza pārstāvjiem, gan ar “Rimi Latvia” pārstāvjiem.

Kā norāda Everita Bičkova, “Rimi Latvia” ārējās komunikācijas vadītāja, līdz šim par ziediem un to kvalitāti neviens nav sūdzējies.

“Līdz šim no klientiem esam saņēmuši tikai pozitīvas atsauksmes par narcisēm, kas pieejamas “Rimi” veikalos un pircējus priecē jau vairākas sezonas. Tāpēc mums ļoti žēl, ka klientei gadījusies nepatīkama pieredze kādā no “Rimi” veikaliem.

Narcises uz “Rimi” noliktavu un veikaliem tiek piegādātas atbilstoši noteiktajiem kvalitātes standartiem, lai klientiem būtu pieejami svaigi un kvalitatīvi ziedi. Piegādātājs narcises atved kastēs bez ūdens, taču kolīdz tās nonāk veikalos, tās tiek ieliktas ūdenī un uzglabātas atbilstoši prasībām. Jāpiebilst, ka “Rimi” gadījumā narcises netiek uzglabātas noliktavā, tās uzreiz pēc piegādes mūsu loģistikas centram tiek vestas uz “Rimi” veikaliem visā Latvijā un uzglabātas atbilstoši piegādātāju un audzētāju norādījumiem, kas izvietoti uz ziedu iepakojuma pievienotajos aprakstos.

Uz jautājumu, vai narcises tiek pakļautas kādai īpašai apstrādei, veikala pārstāve atbild noraidoši.

“Ņemot vērā “Rimi” rūpes par klientiem, apkārtējo vidi un produktu kvalitāti, narcises, pirms nonāk pārdošanā, netiek pakļautas īpašai apstrādei.

Mums ir svarīgi, lai produkti, kas tiek piedāvāti pircējiem, ir droši, kvalitatīvi, bez viltojumiem un ir ražoti atbildīgi pret cilvēkiem un apkārtējo vidi. Lai tā būtu, “Rimi” cenšas nodrošināt, lai produktu ražošanas, iepirkumu, piegādes un uzglabāšanas procesi notiek saskaņā ar labas ražošanas prakses, Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām – no to pirmavota jeb ražošanas vietas līdz veikala plauktam. Pārliecinošākais veids, kā to nodrošināt, ir ieviest un sertificēt uzņēmuma kvalitātes un nekaitīguma sistēmu pēc kāda no starptautiski atzītiem standartiem,” informē Bičkova.

“Rimi Latvia” pārstāve uzsver: “Pēc narcišu iegādes un nogādāšanas mājās, aicinām klientus tās neturēt blakus augļiem vai dārzeņiem, jo to sastāvā esošais etilēns nelabvēlīgi iedarbojas uz narcisēm, ietekmējot to kvalitāti, tai skaitā arī ziedēšanu.”

Cilvēki visu dara pareizi

Latvijas Nacionālā botāniskā dārza Lakstaugu floras nodaļas Vadošā dārzkopības speciāliste Marija Semerova uzskata, ka cilvēki visu dara pareizi un ka pie vainas varētu būt krasas temperatūras maiņas. Narcisēm patīk atvērties lēni vēsumā (8-9 grādi).

“Ziediem ir jāpārdzīvo pietiekami daudz stresa situāciju, līdz tie nonāk veikala plauktā. Tur tie nokļuvuši no ļoti vēsām noliktavas telpām. Veikalā ir krietni siltāks un dzīvoklī/mājās vēl siltāks. Narcises mīl vēsumu, un uzziedinot nepieciešams ievērot noteiktu temperatūras režīmu.

Ja temperatūra ir augstāka par ieteikto, veidojas “papīra ziedi”.

Narcisēm ziedēšanas periods ir īss. Iespējams arī, ka narcises ir ilgstoši atradušās vēsajās noliktavas telpās un izziedējušas tomēr tur. Veģetācija jau neapstājas! Tā turpinās lēnām, bet tomēr turpinās,” uzsver dārzkopības speciāliste.