Baiba Bendika no vasaras treniņiem jau pārslēgusies uz ziemas režīmu, aizvadot pirmo sniega nometni Zviedrijā. Foto: no Baibas Bendikas arhīva

Biatloniste Bendika: "Varu cīnīties par medaļām"







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pēc neveiksmīgajām Pekinas olimpiskajām spēlēm biatloniste Baiba Bendika ar jaunu azartu gatavojas gaidāmajai sezonai.

Laba sistēma

Kopš pagājušās nedēļas vidus Bendika un liela daļa Latvijas izlases dalībnieku aizvada pirmo sniega nometni Idrē Zviedrijā, kur plānots būt līdz novembra vidum. Tur trenējas arī Sandra un Sanita Buliņas, Edgars Mise, Aleksandrs Patrijuks, Gints Lūsis un viens no perspektīvākajiem jauniešiem Kristiāns Kārlsbergs.

Dabiskais sniegs Idrē (450 km no Stokholmas) vēl nav uzsnidzis, taču sportisti slēpo uz sniega, kas ar īpašu sistēmu saglabāts no pagājušās ziemas. No šodienas aplis tikšot pagarināts līdz četriem kilometriem, labi apstākļi kārtīgam treniņu darbam.

Baiba Bendika cītīgi trenējas kopš pavasara – bijušas nometnes Igaunijā, Itālijā, Austrijā, Norvēģijā, arī pasaules čempionāts vasaras biatlonā Vācijā. Lielākais jaunums – maijā uzsākta sadarbība ar norvēģu šaušanas treneri Hannu Toresenu. “Viņa strādājusi ar vairākiem norvēģu klubiem, arī junioru un B izlasi, pamatdarbs ir Norvēģijas Šaušanas federācijā – gana gudra, pieredzējusi trenere,” “Latvijas Avīzei” stāsta Bendika.

“Pirms vairākiem gadiem viņa sadarbojās ar Andreju Rastorgujevu, no tā posma zinājām. Pavasarī sapratām, ka ar šaušanu neiet tik labi, kā gribētos, un pašiem neizdodas tikt galā. Sazinājos ar Hannu, viņa bija priecīga palīdzēt, un tagad katru mēnesi vismaz uz nedēļu, desmit dienām pievienojas man nometnēs.

Nācis klāt daudz jaunu lietu, kas sākumā lika galvai kārtīgi strādāt, bet domāju, ka ilgtermiņā tas ir un būs labs ieguldījums. Saušanas treniņu kvalitāte noteikti uzlabojusies, daudz vairāk strādājam pie dažādām niansēm un mazām tehniskām lietām. Nav tā, ka kaut kas būtu pilnīgi jauns un neredzēts, bet treniņu sistēma – daudz labāka. Par fiziskajiem treniņiem ir skaidrs, ko darīšu, bet attiecībā uz šaušanu tik laba sistēma nekad iepriekš nav bijusi.

Ir liela atšķirība, vai to veido vienkārši treneris vai šaušanas treneris. Mūsu treneriem varbūt fiziski nav pieticis tam laika, iespējams, Latvijā arī nemaz nevar tādu specifiku apgūt.

Arī Ilmārs (Bricis) priecīgs, ka Hanna var palīdzēt un padalīties ar jaunām idejām, jo paši bijām izmēģinājuši daudz ko – visādos veidos strādāt, bet vajadzēja jaunas vēsmas. Pagaidām sadarbība un komunikācija ir ļoti laba.”

Baiba Bendika iepriekšējās divās sezonās stāvus šaušanā aizvēra vien 70 procentus mērķu. Viņa cer, ka nākotnē Toresena palīdzēs visai Latvijas izlasei. Pagaidām Latvijas Biatlona federācija to nevarot atļauties.

Krievu murgi

Pekinas olimpiskajās spēlēs februārī Baiba Bendika piedzīvoja pamatīgu vilšanos – trijos startos augstākā 48. vieta. Cerībām svītru daudzējādā ziņā pārvilka pirms olimpiādes izslimotais kovids.

“Psiholoģiski nebija viegli, liela vilšanās. Tāda ir dzīve, sportā lielākas un mazākas neveiksmes ir neizbēgamas. Motivāciju palīdzēja saglabāt iekšējā apziņa, ka varu startēt augstā līmenī un cīnīties par medaļām. Nianšu, ar kurām jātiek galā, lai sasniegtu top rezultātu, palicis pavisam nedaudz.

Esmu tik tuvu, ka atmest ar roku vienas neveiksmes dēļ būtu muļķīgi. Veselība un pārējie apstākļi atļauj startēt,” norāda 31 gadu vecā Bendika.

Viņa ir apņēmības pilna būt apritē līdz 2026. gada olimpiskajām spēlēm Itālijā. Gadu vēlāk pasaules čempionāts notiks Igaunijā, un Baiba atzīst, ka tas būtu labs iemesls turpināt karjeru vēl sezonu.

Nesen sociālajos tīklos populārs kļuva kāds patiesībā jau 2018. gadā Krievijas medijos publicēts video, kurā krievu dziedātāja Jūlija Čičerina stāsta, kā Donbasā norvēģi, francūži, meln­ādainie un arī latviešu biatlonistes apšauj civiliedzīvotājus. “Es to video ātri noskatījos un kopējo kontekstu pat neuztvēru.

Informācijas telpa Krievijā ir stipri interesanta, var dzirdēt visādus brīnumus,” Baiba nav pārsteigta, piekrītot, ka tas ir kārtējais apliecinājums, cik lielus murgus krieviem ikdienā jau gadiem baro propaganda.

Rastorgujevs Itālijā

Kaspars Sakniņš, Latvijas Biatlona federācijas prezidents: “Andrejs Rastorgujevs sezonai gatavojas individuāli un šobrīd ir nometnē Itālijā, kur trenējās arī septembrī. Viņš plāno startēt pirmajā IBU kausa posmā novembra izskaņā Norvēģijā, pēc tam uzreiz sākas Pasaules kauss Somijā.

Par to, kurš ir Andreja treneris, mums nav informācijas. Kad viņš ir mājās vai kopā ar pārējo izlasi, šautuvē piepalīdz Valdis Bērziņš. Finanses daļēji nodrošina Nacionālo bruņoto spēku sporta klubs, piešķirti arī federācijas līdzekļi un ir plānota neliela palīdzība no Latvijas Olimpiskās komitejas – līdz brīdim, kad sportistam būs iespēja izpildīt Latvijas Olimpiskās vienības kritērijus, tad federācija var pārskatīt sastāvu. Iespējams, ir arī individuālie sponsori.

Baltijas kausā vasaras biatlonā Igaunijā Rastorgujevs parādīja, ka joprojām ir neapšaubāmi spēcīgākais Latvijas biatlonists, Pasaules kausā, cik saprotu, viņam kvalifikācija nemaz nav jāpilda.”