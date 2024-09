Publicitātes foto

Līdz ar skolas sākšanos, no vasaras atpūtas pamodušies arī klases vecāku čati. Un tajos steidzamā kārtā jau tiek risināta pirmā problēma – fonda naudas vākšana. Aktīvākajos čatos jau paspēts paziņot, cik lielas naudas summas šajā mācību gadā katram vecākam jāiemaksā par savu bērnu, lai klasei būtu pietiekami liels kopējais naudas maks.

Savā pārsteigumā par vecāku milzīgo aktivitāti naudas vākšanas sarakstēs dalījusies kāda sociālā medija “Thread” lietotāja. Viņa stāsta, ka viņai ir divi bērni – meitas klases fondā jāiemaksā 40 eiro, bet dēla klasē 30 eiro.

Tādas ir katra klasē noteiktās iekšējā fonda summas, taču sieviete ir šokēta, ka šī jautājuma risināšanai vecāku čatā 1. septembra rītā vien ienākušas jau 200 ziņas. Viņa arī piebilst, ka sarakstē tiek noteikta naudas iemaksas kārtība, bet neviens nepajautā, vai vecākiem vispār tāda lieka nauda ir.

Zem šī ieraksta savās pārdomās dalījās arī citi “Thread” lietotāji. Vairāki lietotāji bija apmulsuši par to, kam tādas fonda naudas vispār ir domātas. Kāda sieviete vārdā Kristīne norāda, ka viņas bērna klasē fonda naudas nav, un par katru vajadzību nauda tiek vākta atsevišķi.

Tāpat šo ierakstu komentējusi arī vēl viena sieviete, kura stāsta, kā izrādās, pati ir klases audzinātāja. Arī viņas klasē kopēju naudas maku neveido, bet, kad tuvojas ekskursijas vai rodas vajadzība pēc citiem tēriņiem, naudu savāc tikai tik, cik tā konkrētam mērķim ir nepieciešama.

Tikmēr dažu sieviešu apjukumu par fonda naudas nepieciešamību kliedēja “Thread” lietotāja Sanda. Viņa norādīja, ka kopējas naudas vākšana vispārīgiem mērķiem nāk par labu bērnu izglītībai. Sieviete uzskata, ka papildu nauda ļauj uzlabot mācību vidi, palīdz segt izdevumus eksukursijām un citiem pasākumiem, kas bērnu skolas dzīvi rada interesantāku.

Viņa arī piebilda, ka fonda nauda var noderēt arī skolas uzlabošanai – aprīkojuma iegādei vai remontam.

Vēl cits lietotājs, kuram pašam bērnu gan nav, norādījis, ka pēc likuma skolai ir tiesības prasīt fonda naudu no vecākiem, taču vecākiem nav pienākuma to dot. Līdz ar to, šādas naudas iemaksai vajadzētu būt pēc brīvas izvēles.

