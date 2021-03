Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Veikalus slēgs, ja strādāt klātienē būs ļauts tikai ražojošajiem uzņēmumiem? Premjers vieš skaidrību







Ar šonedēļ gaidāmajām izmaiņām Covid-19 dēļ noteiktajos ierobežojumos nekas strādājošs netiks slēgts, bet netiks arī atvērts, šorīt LTV “Rīta panorāmā” atzina premjers Krišjānis Kariņš (JV).

Pēc Kariņa vārdiem, valdība neplānojot slēgt neko no tā, kas pašlaik darbojas, savukārt par visu veikalu atvēršanu vēl priekšā esot diskusija, tomēr viņš uzskata, ka to atvēršana nenotiks pašlaik, bet par to varētu runāt pēc trim nedēļām, kad beigsies jauno stingrāko ierobežojumu posms.

Kariņš atkārtoti stāstīja, ka jaunajos ierobežojumos valdība vēlreiz liks uzsvaru uz attālināto darbu, kuru izvēlēties valdība jau vairākkārt ir mudinājusi, taču pašlaik esot redzams, ka daudzi izvēloties atgriezties pie klātienes darba.

Politiķis uzsvēra, ka ražojošie uzņēmumi turpinās strādāt, jo tie ir ļoti svarīgi tautsaimniecībai.

Taujāts, kā tieši tiks nodrošināta attālinātā darba prasības kontrole, Kariņš sacīja, ka to pašlaik precīzi pateikt nevarot, bet eksperti sakot, ka viņiem būšot piedāvājums.

Savukārt runājot par ceļošanas regulējumu, Kariņš stāstīja, ka valdība vēl domāšot, vai pēc lidošanas uz trešajām valstīm no pasažieriem obligāti prasīt karantīnas ievērošanu viesnīcā, turklāt pašiem par to maksājot, līdzīgi kā tas ir Lielbritānijā.

Tomēr arī par šo ieceri priekšā vēl esot ekspertu diskusija un debates valdībā.

Kariņš intervijā vairākkārt atsaucās uz ekspertu ieteikumiem, kas valdībai ieteikuši nevis kaut ko “vērt vaļā”, bet gan pastiprināt ierobežojumus.

Premjers uzsvēra, ka Latvijas valdība neplāno, ka valsts pati varētu vērtēt vakcīnu atbilstību un šis uzdevums joprojām būs deleģēts Eiropas Zāļu aģentūrai (EZA), līdz ar to pašlaik nav iespējams, ka Latvijas valsts varētu izlemt iegādāties Krievijas Covid-19 vakcīnas “Sputnik V” pirms EZA lēmuma.