Foto: Unsplash

Veiksme tev sekos! Nedēļas horoskopi no 19. līdz 25. februārim Ieteikt







Auns

Labu garastāvokli varēsi uzturēt no nedēļas sākumā līdz pat beigām. Trešdien jāuzmanās no komplimentiem, kas nāk no cilvēkiem, ar kuriem tevi saista kopīgas intereses. Neatslābinies un neesi pārāk atklāts — to var izmantot pret tevi! Un vispār neoficiālas attiecības ar kolēģiem nav ieteicamas. Piektdien tavas iniciatīvas var saskarties ar nopietnu pretestību no priekšniecības puses.

Vērsis

Šonedēļ veiksies lietās, kurās jāizrāda iniciatīva, pārliecība un drosme, nevis jārīkojas pēc šablona. Pastāv iespēja, ka tev sanāk pārvērst savus pretiniekus par sabiedrotajiem un gūt panākumus visā, ko dari. Piektdien, iespējams, atklāsi, ka strīdā ar draugiem vai ģimeni esi aizgājis par tālu, centies radoši risināt nesaskaņas un novērst konfliktus. Apmeklējot kādu šķietami garlaicīgu pasākumu svētdien, vari nokļūt romantiska stāsta sākumā.

Dvīņi

Lietas ritēs labi, būs prieka un harmonijas sajūta. Pienāk laiks izlēmīgai rīcībai, met šaubas malā, zvaigznes parādīs pareizo ceļu! Iespējama brīnišķīga, gaiša, notikumiem bagāta nedēļa. Tev izdosies gandrīz viss. Nedēļas nogale solās būt patīkama, un ir iespējams romantisks ceļojums. Veiksme tev sekos!

Vēzis

Šonedēļ tu vari atrisināt daudzas mulsinošas problēmas, atklājot, kas tieši nogāja greizi. Lieli naudas ieņēmumi, visticamāk, būs otrdien vai trešdien. Tu vari būt pārņemts ar sīkām, bet steidzamām lietām. Ceturtdien parādīsies piedāvājums, kas pozitīvi ietekmēs tavu pašsajūtu. Kopumā būsi ļoti aizņemts, taču vismaz nedēļas nogalē ir vērts atcerēties par mājām un ģimeni.

Lauva

Pirmdiena ir labvēlīga diena jaunu draugu un darba atrašanai. Esi nesteidzīgs un uzmanīgs, nemēģini visas problēmas atrisināt pats, konsultējieties ar tuviniekiem, lūdz palīdzību kolēģiem! Būs lieliski, ja iztērēsi savu uzkrāto enerģiju nedēļas nogales ceļojumā.

Jaunava

Šonedēļ izmanto katru iespēju atpūsties no pārslodzes darbā, nepatikšanas drīz pazudīs, un tev būs daudz brīvā laika. Sakārto savu pašcieņu un nervu sistēmu! Centies būt punktuāls un neko nekavē! Garajās brīvdienās ļaujies pasīvai atpūtai, vari būt nedaudz slinks.

Svari

Lai veiksmīgi īstenotu visu šonedēļ plānoto, ir jāsakoncentrējas. Netērē laiku pļāpāšanai! Tava autoritāte un ienākumi pakāpeniski palielinās, tāpēc tev nav jāuztraucas par šo. Otrdien var būt tikšanās ar noderīgiem un interesantiem cilvēkiem. Centies atrasties notikumu centrā, tas tev sniegs ne tikai garantiju pret garlaicību, bet arī vairākus noderīgus kontaktus.

Skorpions

Piemērota nedēļa, lai plašākai sabiedrībai nodemonstrētu savu radošo un profesionālo potenciālu. Biznesā veiksies cilvēkiem, kuru darbības joma ir saistīta ar radošumu. Labs laiks jauna darba meklējumiem. Biznesa ziņas un perspektīvas tevi iepriecinās. Tava optimistiskā attieksme palīdzēs gūt panākumus un peļņu. Izmanto visu savu šarmu, tad rezultāts pat pārsniegs tavas cerības!

Strēlnieks

Tava pašaizliedzība un domu tīrība šonedēļ iegūs visaugstāko vērtību. Tu praktiski neko nevarēsi izdarīt savā labā, bet altruistiskas dabas rīcība gūs satriecošus panākumus. Trešdien nepievērs uzmanību sīkumiem, tie netraucēs sasniegt mērķi. Sestdiena ir laba diena, lai sakārtotu lietas gan mājās, gan savās domās.

Mežāzis

Tava attieksme tagad ir svarīga. Viss drūmais un pesimistiskais ir nežēlīgi jāmet ārā. Arī šaubas ir nepieņemamas. Tikai dzelžaina pašapziņa palīdzēs tikt galā ar to, kas tevi sagaida šonedēļ. Īpaši rosīgas būs otrdiena un ceturtdiena. Centies neizvirzīt pārāk augstas prasības pret sevi un saviem tuviniekiem!

Ūdensvīrs

Enerģijas pieplūdums pirmdien tevi iedvesmos, daudz kas notiks, ja pareizi sadalīsi spēkus. Ceturtdiena var izrādīties visai neviennozīmīga diena, iespējamas intrigas, tenkas, strīdi un nodevības. Tev svarīgu informāciju ir vēlreiz jāpārbauda. Taču piektdiena piemērota jaunu lietu uzsākšanai, gan lielo, gan svarīgo, gan nenozīmīgo. Nedēļas nogale ir labvēlīgs laiks ceļojumam, centies doties vismaz nelielā ceļojumā!

Zivis

Šonedēļ tev īpaši veiksies tikt galā ar citu cilvēku problēmām. Visticamāk, tev ar tām būs jātiek galā, jo īpaši tāpēc, ka tavas problēmas neatrisināsies tikpat viegli. Tu būsi pilns ar visdažādākajām idejām, tomēr nevajag steigties ar to īstenošanu. Tu un tava apkārtne būs ļoti atkarīga no emocionālā fona – tavs drūmais izskats var sabojāt garastāvokli ikvienam uz ilgu laiku.