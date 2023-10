Foto: Shutterstock

Vēl vari pagūt pieteikt savu dižogu – pagarināta pieteikšanās 18. Latvijas lielākā ķirbja čempionātam







Lielās dalībnieku intereses rezultātā “Maxima” pagarinājusi pieteikšanos “Latvijas lielākā ķirbja čempionātam” līdz 10. oktobrim. Uzvarētāji tiks noskaidroti 20. oktobrī, kad jau 18. reizi desmit brangākos ķirbjus mērīs un svērs Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā.

Ķirbjus konkursam var pieteikt līdz 10. oktobrim (ieskaitot), nosūtot ķirbja apkārtmēru gan horizontāli, gan vertikāli, kā arī dižogas atrašanās vietu un savu kontaktinformāciju uz e-pasta adresi [email protected] ar norādi “Pieteikums konkursam “Latvijas lielākā ķirbja čempionāts””.

Par iekļūšanu finālā visus pretendentus organizatori informēs personīgi līdz 11. oktobrim. Šogad “Latvijas lielākā ķirbja čempionāts” notiks 20. oktobrī Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā, aicinot interesentus gan piedalīties dažādās aktivitātēs, gan būt lieciniekiem čempionāta uzvarētāja un dažādu īpašu nomināciju noteikšanā.

Pērn kopumā tika pieteikti 18 ķirbji no tādiem Latvijas novadiem kā Dobeles, Kuldīgas, Ādažu, Ventspils, Dienvidkurzemes, Jēkabpils, Jelgavas, un pat no Rīgas. Vērienīgāko dižogu izaudzēja Luīza Neimane no Kuldīgas novada, ķirbim sasniedzot 351 kg svaru un 390×374 cm apkārtmēru. Latvijas lielākā ķirbja rekords šobrīd ir 574 kg un to 2018. gadā uzstādīja Luīzas Neimanes Kuldīgas novadā audzētais ķirbis.















































































