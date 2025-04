“Velns ir detaļās!” Rajevs komentē Eiropas aizsardzības plānu “ReArm Europe” 800 miljardu eiro apmērā Ieteikt







“Pa šo laiku nekas nav mainījies, bet ir ļoti daudz maldus informācijas ap šo naudu, ap šiem resursiem, kur tie ir ņemti un kas tie tādi ir,” tā TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” sacīja NBS rezerves pulkvedis un 14. Saeimas deputāts Igors Rajevs (frakcijām nepiederošs), komentējot šā gada martā prezentēto Eiropas Komisijas (EK) plānu “ReArm Europe” (“Pārapbruņosim Eiropu”), lai mobilizētu aptuveni 800 miljardus eiro Eiropas aizsardzībai.

“ReArm Europe” plāns ir sadalīts piecās daļās, atgādināja Rajevs, raidījumā sīkāk rādot grafikā un stāstot par katru no šīm sadaļām. “Bet kā parasti velns ir detaļās! Ja mēs paskatāmies detaļās, kas mums sanāk? No tiem 150 miljardiem [eiro], kas ir domāti aizsardzībai un kam it kā nauda šobrīd ir, tur ir viena ļoti svarīga prasība – 65% no tā, ko jūs pirksiet jaunam bruņojumam, munīcijai un citām lietām, ir jānāk no Eiropas Savienības (ES),” skaidroja NBS rezerves pulkvedis, kā piemēru minot Nīderlandi, kas, piemēram, 97% bruņojumu pērk no ASV.

“Visām tām turīgākajām valstīm, izņemot varbūt Franciju un Vāciju, ASV bruņojuma un munīcijas iepirkums ir ļoti liels procents no šī budžeta, tāpēc šī prasība pēc 65% no ES būs tāda smagi izpildāma lieta. Te mēs atgriežamies pie jautājuma, kur tad ir ES militāri industriālais komplekss, cik tas ir spējīgs fiziski reāli saražot?” turpināja teikt Rajevs TV24 raidījumā, detalizēti komentējot katru no pieciem “ReArm Europe” plāna punktiem. “Parastā valodā runājot, šīs naudas nav! Visām ES valstīm tā ir jāatrod savos iekšējos budžetos,” rezumēja Rajevs.

Jau vēstīts, ka EK prezidente Urzula fon der Leiena marta sākumā iepazīstināja ar “ReArm Europe” (“Pārapbruņosim Eiropu”) piecu daļu plānu, lai mobilizētu aptuveni 800 miljardus eiro Eiropas aizsardzībai un palīdzētu sniegt tūlītēju militāru atbalstu Ukrainai, rakstīja LETA.

EK sniegs aizdevumus dalībvalstīm 150 miljardu eiro apmērā, ko varēs izmantot pretgaisa un pretraķešu aizsardzībai, artilērijas sistēmām, raķetēm un munīcijai, droniem un pretdronu sistēmām, kā arī citām vajadzībām, sākot no kiberdrošības līdz militārajai mobilitātei.

Leiena pauda cerību, ka kopā ar privāto kapitālu un papildu finansējumu Eiropas Investīciju bankai viņas priekšlikums varētu mobilizēt teju 800 miljardu eiro aizsardzībai.

Savā plānā par bloka pārbruņošanu EK prezidente arī ierosināja piešķirt dalībvalstīm lielāku rīcības brīvību aizsardzības izdevumiem saskaņā ar ES parasti stingrajiem parāda un budžeta deficīta noteikumiem un pārdalīt pieejamos reģionālās attīstības fondus militāriem ieguldījumiem.

