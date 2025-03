Vēsturnieks Lejiņš par Otavas konvenciju: “Katra lieta, kas vairo mūsu drošību, ir vajadzīga” Ieteikt







“Tas ir normāli. Ukrainā taču tādas mīnas ir! Ja nebūtu tādas mīnas, tad ukraiņiem būtu daudz grūtāk,” tā intervijā TV24 raidījumā “Ziņu TOP” sacīja vēsturnieks, politiķis, Latvijas Ārpolitikas institūta dibinātājs Atis Lejiņš, komentējot gaidāmo Latvijas izstāšanos no Otavas konvencijas, kas aizliedz kājnieku mīnu lietošanu.

“Polija ir izstājusies, mums vajadzēja vienoties ar Igauniju un Lietuvu. To mēs ļoti labi esam izdarījuši, un tad pēc pusgada, ja vajadzēs un būs nauda, tad iegādāsimies [kājnieku mīnas; – red.piez.]. Bet kā jau komandieris ir teicis, ka tā nauda, kas mums tagad ir, citām prioriātēm ir domāta, kas ir svarīgākas,” sacīja vēsturnieks Lejiņš.

Vai Latvijas izstāšanās no Otavas konvencijas ir vairāk politisks lēmums, vai tomēr te galavārds bija jāsaka Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS)? Lejiņš uz to atteica, ka NBS jau “nav teikuši, ka nevajag” Latvijai izstāsties no Otavas konvencijas. “Es domāju, ka pa sliktu tas nebūtu, jo mums tā teritorija nav liela. Mēs arī nevaram nostāvēt visu robežu, tāpēc labāk tur saliek mīnas,” atzina Lejiņš intervijā TV24 raidījumā “Ziņu TOP”.

Turpinot izvaicāt Lejiņu, TV24 raidījuma vadītāja uzsvēra, ka daudziem cilvēkiem ir pārdomas par to, vai uz mūsu robežas būtu lietderīgi izvietot tādas “nevadāmas mīnas”. “Bet mēs jau zināsim, kur tās ir! Ja nebūs uzbrukuma, tad savāksim visas. Labāk ir šādi… Man dziļākas pārdomas izraisa tas, ka krievi var iet pāri robežai. Tā ir mana prioritāte,” atzina vēsturnieks.

Līdz ar to Lejiņš pārliecināti pauda viedokli, ka Latvijai ir jāizstājas no Otavas konvencijas, kas aizliedz kājnieku mīnu lietošanu. “Katra lieta, kas vairo mūsu drošību, ir vajadzīga. Un tur pie tam neaizmirsīsim labu diplomātiju. Mums ir jābūt visur, kur spriež par Eiropas drošību,” uzsvēra vēsturnieks Lejiņš.

Portāls LA.LV jau vēstīja, ka valdība 18.martā nolēma sākt procesu, lai Latvija izstātos no Otavas konvencijas, kas aizliedz kājnieku mīnu lietošanu, tā pēc Ministru kabineta sēdes žurnālistiem sacīja Ministru prezidente Evika Siliņa (JV). Ārlietu ministrija sagatavos tam nepieciešamo likumprojektu. Pēc tam par to būs jālemj Saeimai, kas pieņems gala lēmumu, ziņoja LETA šā gada 18.martā.

