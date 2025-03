VIDEO. 50 miljoni! “Starbucks” spiests maksāt kompensāciju vīrietim, kuram uzņēmuma darbiniece ar karstu dzērienu apdedzināja “vārīgu vietu” Ieteikt







Uzņēmums “Starbucks” spiests izmaksāt 50 miljonus dolāru kādam vīrietim, kurš karstā dzēriena dēļ guvis trešās pakāpes apdegumus.

Reklāma Reklāma

“Trial Lawyers for Justice” izplatītajos kadros redzams, kā vīrietis Maikls Garsija 2020. gada 8. februārī Losandželosā paņēma pasūtījumu no kādas “Starbucks” darbinieces. Brīdī, kad vīrietis grasījās braukt prom, viens no dzērieniem izlija viņam klēpī, pamatīgi apdedzinot viņa dzimumlocekli.

Pēc pieciem gadiem, 2025. gada 14. martā, Losandželosas apgabala tiesa piesprieda “Starbucks” samaksāt Garsijam 50 miljonus dolāru, jo karstā tēja izraisīja vīrietim trešās pakāpes apdegumus un neatgriezeniski izkropļoja viņa dzimumlocekli, paziņoja “Trial Lawyers for Justice”.

Savā sūdzībā Garsija sacīja, ka incidenta rezultātā “guvis smagus apdegumus, izkropļojumus un novājinošus dzimumorgāna nervu bojājumus”.

Vīrieša pārstāvji raksturoja Garsijas ievainojumu kā “šausmīgu”, piebilstot: “Viņš ir cits cilvēks, tas ietekmēs katru viņa dzīves aspektu.”

Savukārt “Starbucks” pārstāvis sacīja, ka viņi “jūt līdzi” Garsijam, taču uzskata, ka noteiktā summa ir “pārmērīga” un ka uzņēmums šo spriedumu pārsūdzēs.