Antras Stafeckas un Ingara Viļuma veiksmīgā sadarbība vainagojusies ar jaunu, mūsdienīgu dziesmu







Gadalaikā, kad daba mostas, putni atgriežas un koku saknes no zemes uzsūc ‘’dzīvības sulu’’, Antras Stafeckas un Ingara Viļuma sadarbība ir vainagojusies ar jaunu, šim laikam atbilstošu dziesmu – ‘’Dziļumā’’.

‘’Turpinot dziesmas “Dzīparos” uzsākto ceļu, esam nonākuši pie mūsu dzīvības kodola – ‘’sirds’’. Dziesmā “Dziļumā” ietverta galvenā pasaules būtība. Tā ir dzīvība, mīlestība, spēks, kas slēpjas dziļumā, ikkatrā dzīvības formā. Ar apbrīnojamu dabas spēku uzzied ābele un uzplaukst roze. Ar noteiktām cikliskām pulsācijām, sirds dzīvības eliksīru nogādā ikkatrā dzīvā šūnā. Šajā laikā, kad cilvēks tik ļoti tiecas pēc drošības sajūtas, bailes par rītdienu mēdz aizsegt skatu pār visu gaišo, kas ir tepat – mums apkārt! Šī dziesma ir kā vēstnesis, kas mums atgādina, ka mūsu zemes garīgo kodolu vai mūsu ‘’zemes sirdi’’ veidojam mēs paši, kas esam radīti no dabas, no zemes un no mīlestības. Ceru, ka mūsu klausītājs to spēs sajust un būs mijiedarbībā ar dziesmā ielikto vēstījumu,’’ par dziesmu stāsta Ingars.

Antra: ‘’Ejot cauri savām muzikālajām gaitām, saprotu, ka šobrīd ļoti organiski jūtos tieši šajā stilā, kuru varētu dēvēt par ‘’modernizēto tautasdziesmu’’. Līdz šim mums tas ir padevies diezgan viegli un dabīgi. Un jau nākamā gada pavasarī mēs plānojam izdot albumu, dziesmu ciklu ar nosaukumu “MANA ZEMES SIRDS”. Albums ietvers sevī gan jau līdz šim izdotas dziesmas, gan arī jaunas tikpat iedvesmojošas, spēka un mīlestības pilnas ‘’modernās tautasdziesmas’’.”

Īpašs paldies dziesmas video stāsta veidotājiem – apvienībai ‘’Green Media’’ un mūsu kopīgajam draugam Ivo Grīsniņam-Grīslim, kuram pateicoties dziesmas būtība tika uzburta kosmiski dziļās un bezgalīgi plašās krāsu noskaņās.

Dziesma ierakstīta Ingara Viļuma mūzikas ierakstu studijā ‘’VEIV’’. Mūzikas un teksta autors: Ingars Viļums.