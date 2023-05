Foto: ekrānuzņēmums

VIDEO. “Ar to ādas siksnu mūs pēra!” šovu zvaigzne Violeta atklāti runā par savu bērnību Ieteikt







Latvijā bērnu pēršana ir aizliegta, tomēr dažkārt praksē viss ir pavisam citādi – vēl aizvien daudzās ģimenēs atvases nopēršana ar siksnu vai žagariem, ir ierasta audzināšanas metode. TV3 sarunu šovā “Zilonis studijā” par bērnībā piedzīvoto pieredzi stāsta TV šovu zvaigzne Violeta Stepanova, kura jau kādu laiku par savām mājām sauc Dāniju.

“Ja tu sūdus savārīji sūdus, tad mums virtuvē vienmēr karājās ādas siksna un ar to ādas siksnu mūs pēra pa pakaļu. Es dzīvoju Dānijā un te par tādu lietu uzreiz atņems bērnu!

Es zinu, ka Latvijā tā daudzi audzina savus bērnus un liekas, ka tas viss ir ok. Nē, tas nav ok! Pirmkārt, tu sabojā bērna psihisko stāvokli, otrkārt, tu nezini, kas izaugs no tā bērna, jo tas bērns tomēr jau aug kā personība. Bet, ja vecāki visu laiku viņu sitīs ar siksnām un ar jebko, tad tā personība viņam ieslēgsies sevī. Attiecības ar mammu man ir labas. Es vienmēr respektēju savu māti. Tad, kad es biju maziņa, man vienmēr vairāk bail bija no mammas, nevis no tēva,” – Violeta dalās pieredzē.

Vairāk skaties šajā video: