Jeju Air lidmašīna, kurā atradās 181 cilvēks, otro reizi mēģināja avārijas kārtā nolaisties Muānas starptautiskajā lidostā, kad tā nobrauca no skrejceļa un ietriecās sienā, vēsta medijs “Sky News”

Saskaņā ar Dienvidkorejas ziņu aģentūras “Newsis” sniegto informāciju lielākā daļa Jeju Air lidmašīnas pasažieru bija atpūtnieki, kas atgriezās no piecu dienu Ziemassvētku ceļojuma uz Bangkoku.

Pašlaik varasiestādes cenšas apstiprināt upuru identitāti, izmantojot pasažieru sarakstu ar lidmašīnas sēdvietu vietām.

Zināms, ka vismaz 124 cilvēki ir gājuši bojā pēc tam, kad lidsabiedrības Jeju Air lidmašīna aizdegās un avarēja nolaišanās laikā lidostā dienvidu pilsētā Muanā, Dienvidkorejā.

Avārijas dienesta darbinieki izvilka divus apkalpes locekļus no Boeing 737-800 lidmašīnas, kurā atradās 181 cilvēks un kura atgriezās no Taizemes galvaspilsētas Bangkokas.

Saskaņā ar ugunsdzēsības iestāžu datiem tiek uzskatīts, ka visi pārējie pazudušie cilvēki ir gājuši bojā.

Vietējo plašsaziņas līdzekļu kadros redzams, kā lidmašīna slīd pa skrejceļu un pēc tam ietriecas sienā un eksplodē.

Dienvidkorejas ārkārtas situāciju birojs paziņoja, ka lidmašīnas šasija, šķiet, nedarbojās pareizi.

Muānas ugunsdzēsības stacijas vadītājs Lī Čunhjons (Lee Jeong-hyeon) sacīja, ka tiek izmeklēti dažādi iespējamie avārijas iemesli, tostarp tas, vai lidmašīnu nav notriekuši putni.

Liecinieki ziņoja, ka pirms lidmašīnas avārijas dzirdējuši “skaļu sprādzienu” un lidmašīnas dzinējā redzējuši dzirksteles.

Saskaņā ar Transporta ministrijas informāciju starp lidmašīnas pasažieriem bija divi Taizemes pilsoņi, bet pārējie, domājams, bija Dienvidkorejas pilsoņi.

Jeju Air pauda “dziļu nožēlu” par katastrofu, un uzņēmuma prezidents Kim E-bae kopā ar citām uzņēmuma vadošajām amatpersonām izteicis atvainošanos un līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm, sakot, ka viņš jūtas “pilnībā atbildīgs” par šo incidentu.

