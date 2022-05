VIDEO. Atskanot gaisa trauksmei Ļvivā, uz bumbu patversmi bijusi spiesta doties aktrise Andželīna Džolija

Jau tika ziņots, ka Holivudas aktrise Andželīna Džolija sestdien ieradusies Ukrainas pilsētā Ļvivā. Aktrise, kura ir arī ANO bēgļu aģentūras īpašā miera sūtne jau daudzus gadus, tika nofilmēta kādā kafejnīcā, kur viņa smaida, pasūta kafiju un sasveicinās ar faniem.

Pirms tam aktrise Romā bija apmeklējusi slimnīcu, kur tikās ar bērniem no Ukrainas.

Tagad soctīklos publicēts video, kad atskanot gaisa trauksmes sirēnai Ļvivā, Andželīnai Džolijai kopā ar komandu nācies doties uz bumbu patvertni.

Angelina Jolie had to rush to a bomb shelter while visiting Lviv yesterday as an air raid siren went off.#StopRussia pic.twitter.com/rK15nn1oN3

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) May 1, 2022