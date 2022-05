Holivudas aktrise Andželīna Džolija sestdien ieradusies Ļvivā, liecina internetā publicēts video.

Džolija, kura ir arī ANO bēgļu aģentūras īpašā sūtne, nofilmēta kādā Ļvivas kafejnīcā, kur viņa smaidīdama pasūta kafiju un sasveicinās ar atbalstītājiem.

Video vietnē “Facebook” publicējusi žurnāliste un modes apskatniece Maija Pidgoreca.

⚡️ Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30.

Jolie is a special envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees.

Video: Maya Pidhoretska via Facebook. pic.twitter.com/CBtR4HBMNR

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2022