VIDEO. Bijušais “Vienotības” biroja vadītājs Orleāns: Pēdējo aploksni rokās iedeva Kampars Ieteikt







Valdošā koalīcija pagājušajā nedēļā noraidīja opozīcijas pieprasījumu par finanšu ministra Arvila Ašeradena (“Jaunā Vienotība”) demisiju saistībā ar skandālu ap viņa vadītās partijas “Vienotība” bijušā biroja vadītāja Normunda Orleāna apgalvojumiem par aplokšņu algas saņemšanu un citiem pārkāpumiem. Intervijā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam “De facto” šonedēļ Orleāns vairāk pastāstīja par to, cik izplatīta bijusi skaidras naudas aprite partijā bijušā ģenerālsekretāra Arta Kampara laikos, raksta sabiedrisko mediju portāls LSM.lv.

Orleāns pie tiesībsargājošajām iestādēm vērsies, jo vēlas, lai “Vienotība” samaksā sociālo nodokli par reāli izmaksāto.

“Ko es redzēju saviem kolēģiem – ka uz galda bija aploksnes, vai pirmais burtiņš uzrakstīts vai vārds. Un pēdējo maksājumu Kampars ienāca, man un kolēģim iedeva rokās. (..) Tas varēja būt par pagājušo gadu, janvārī. Viņš teica, tagad būs savādāk, un viss. Protams, ka kolēģi baidās, uz viņiem izdarīts spiediens…” stāsta Orleāns.

Kampars gan jebkādus skaidras naudas maksājumus partijas vai apvienības “Jaunā Vienotība” vajadzībām noliedza.

Orleāns stāsta, ka skaidras naudas aprite “Vienotībā” bijusi biežāka, nekā izskanējis iepriekš, un neesot bijusi saistīta tikai ar biroja darbinieku atalgojumu vien. Vaicāts, vai ir bijušas reizes, kad birojam kaut ko vajag, bet kasē naudas nav, un jāuzrunā Kampars, kurš tad sagādā skaidru naudu kaut kādai pasākumu apmaksai vai ēdināšanai, Orleāns atzīst: “Es, protams, informēju, ka cilvēkiem ir jāmaksā, ka mums kaut kas ir noticis, ka vajag naudu. Viņš man saka: “Nu, nopērc tu!” Es nopērku un piestādu viņam čeku. Un viņš apskatās, jā, ka tas ir izdarīts, un viņš man atgriež naudu.”

Uz precizējošu jautājumu, vai nauda tika atdota ar pārskaitījumu vai skaidrā, Orleāns atbild: “Viņš [Kampars] man vai skaidrā vai… Nu kā, jo es jau skaidrā. Līdz ar to viņš jau kā amatpersona šo čeku var iesniegt grāmatvedībā un viņš saņem uz sevi naudu – vai nu skaidrā tu izņem, vai uz konta. To jau likums atļauj. Bet vai viņš to darījis ir? Es domāju, ka nē. Domāju, ka nē. Ka viņš ir gadiem šito pludinājis cauri.”

Orleāns turpina uzsvērt, ka pie tiesībsargājošajām iestādēm vērsies tikai tad, kad sapratis – “Vienotība” šos jautājumus nerisinās.

Viņš esot vēlējies vien to, lai partija iesniegtu Valsts ieņēmumu dienestam labotas deklarācijas un samaksātu sociālo nodokli par iepriekšējos gados biroja darbinieku reāli saņemtajām algām.

No kurienes nākusi nauda, kura vēlāk it kā likta aploksnēs un dota “Vienotības” darbiniekiem, Orleāns nezinot un negribot par to spekulēt. Ziedojis partijai viņš gan vienmēr esot tikai no savas naudas. Kā ir bijis ar citiem biroja darbiniekiem, Orleāns nezinot.

Plašāk pievienotajā video: