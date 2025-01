Sabiedrībā pieaugot neapmierinātībai ar Slovākijas premjerministra Roberta Fico mēģinājumiem tuvināties Krievijai, tūkstošiem cilvēku piektdienas vakarā izgājuši ielās, lai protestētu pret valdību.

Protesti pret valdību Bratislavā un citās Slovākijas pilsētās turpinās jau vairākas nedēļas. Tikmēr Fico savos izteikumos par demonstrantiem kļūst arvien asāks, apsūdzot tos apvērsuma mēģinājumā.

Pilsoņu kolektīvs “Miers Ukrainai” aicinājis rīkot demonstrācijas demokrātijas un Eiropas Savienības (ES) atbalstam, bet Fico apsūdzējis opozīciju “Maidana” plānošanā, apgalvojot, ka par to liecina arī izlūkošanas informācija. Fico apsūdzēja opozīciju, ka tā ir gatava “sadarbībā ar ārvalstīm okupēt valdību, ignorējot vēlēšanu rezultātus”.

“Tas ir izlūkdienestu uzdevums sastādīt to cilvēku sarakstu, kas izraidāmi no valsts,” Fico apsūdzējis ārvalstis par iejaukšanos Bratislavas iekšējās lietās

Fico sasauca arī Nacionālās drošības padomes sanāksmi, kurā runāja par smagu bezprecedenta situāciju.

Protestu organizētāji savukārt noraidīja Fico paziņojumus kā izdomājumus, un paziņojuši, ka premjerministrs cenšas viņus iebiedēt, kamēr viņu vienīgais mērķis ir miermīlīgi paust savu neapmierinātību ar Fico politiku. Viņuprāt, īstos draudus rada Fico “drauga [Vladimira] Putina iejaukšanās”.

Pieaugot sabiedrības neapmierinātībai ar Fico valdību, izskanējuši minējumi par pirmstermiņa vēlēšanām. Tomēr Bratislavas Komenska universitātes profesors Pavols Hardošs uzskata, ka valdošās koalīcijas nelielais parlamentārais vairākums ir trausls, bet pagaidām tā izdzīvos.

✊🇪🇺 “Enough of Fico,” “We are Europe.”

🇸🇰🪧 Around 60,000 turned up in Bratislava’s Freedom Square (4x more than two weeks ago) to protest Slovak PM Robert Fico’s pro-Kremlin government.

This sight of tens of thousands of phone lights is just amazing. pic.twitter.com/Az6G6wpPSD

— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) January 24, 2025