Plaša apspriešana sociālajos tīklos teju visā pasaulē sākusies pēc tam, kad 87 gadus vecais Dalailama kāda labdarības pasākuma laikā Indijā veicis dīvainas darbības ar kādu mazu zēnu.

Viņš noskūpstījis zēnu uz lūpām, bet pēc tam lūdzis puikam “iesūkt” viņa mēli. Tas viss iemūžināts video un strauji izplatījies pa pasauli.

Neērtā incidenta kadros bija redzams brīdis, kad Tibetas garīgais līderis uzaicināja zēnu uz skatuves labdarības pasākuma laikā viņa templī Daramšalā, Indijā.

Videoklipā zēns jautā Dalailamam: “Vai es drīkstu tevi apskaut?”, uz ko saņem atbildi: “Labi – nāc!” Garīgais līderis vispirms lūdz zēnam noskūpstīt viņu uz vaiga, pēc tam norāda uz viņa lūpām. Viņš tur zēna seju, kad viņi īsi saskūpstās, tad saspiež pieres kopā.

Komentētāji steidz norādīt, ka Dalailamu ir nepieciešams sodīt par pedofīliju, asi kritizē viņa uzvedību.

Pēc video izplatīšanās Dalailama atvainojies, vēsta ārvalstu mediji.

