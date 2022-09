Jau ziņots, ka 8.septembrī mūžībā devās Lielbritānijas karaliene Elizabete II un šobrīd viņas zārks atrodas Vestminsteras zālē, un no karalienes dodas atvadīties tūkstošiem cilvēku – ne tikai briti, bet arī ārzemnieki.

Rindas garums, lai parādītu savu godu karalienei kaut uz minūti, pirms dažām dienām sasniedza pat 30 stundas – tieši tik ilgi bija jāgaida garajās rindās. Saistībā ar to, pie rindām nosūtīti arī mediķi un policisti.

Rindās stāv arī pasaules mēroga slavenības. Tā, piemēram, britu futbolists Deivids Bekhems izstāvēja garo rindu un sarunājoties ar līdzās stāvošajiem cilvēkiem un žurnālistiem atklāja, ka rindā gaidījis apmēram 12 stundas.

Ieejot Vestminsteras zālē, Deivids Bekhems tik tikko valdīja asaras. Pieejot pie karalienes zārka, viņš mirkli klusībā pastāvēja, paklanījās un tad devās prom.

