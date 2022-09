FOTO. 30 stundu gaidīšana rindā: tūkstošiem cilvēku Londonā vēlas atvadīties no karalienes Elizabetes II

Londonā tūkstošiem cilvēku stāv rindā pat 30 stundas, lai atvadītos no karalienes Elizabetes II

Tūkstošiem cilvēku naktī atvadījušies no Lielbritānijas karalienes Elizabetes II, kuras mirstīgās atliekas līdz bērēm atrodas Vestminsteras zālē.

Publiska atvadu ceremonija, kuras gaitā cilvēki var pienākt pie nelaiķes šķirsta, sākās trešdien un turpināsies līdz pirmdienai plkst.6.30 – karalienes bēru dienai.

96 gadus vecā karaliene aizgāja mūžībā pagājušajā ceturtdienā Balmorālas muižā Skotijā. Pēc viņas nāves troni mantojis viņas vecākais dēls Čārlzs.

Otrdien nelaiķes šķirsts ar lidmašīnu tika pārvests no Edinburgas uz Londonu un nogādāts Bekingemas pilī. Trešdien zārks no Bekingemas pils tika pārvests uz Vestminsteras zāli. Šajā ceļā karalienes šķirtu pavadīja karalis Čārlzs III, viņa dēli princis Viljams un princis Harijs un citi karaliskās ģimenes locekļi.



































































Karalienes Elizabetes II zārka pārvešana

Amatpersonas sagaida, ka publiskajā atvadu ceremonijā piedalīsies aptuveni 750 000 cilvēku.

Cilvēki stundām ilgi gaida garā rindā, kas stiepjas gar Temzas dienvidu krastu vairāku kilometru garumā. Lielākā daļa no viņiem ir briti, bet sastopami arī ārzemnieki. Gaidītāju vidū ir dažādu vecumu cilvēki, sākot no bērniem un beidzot ar senioriem. Citi pārstāv savus vecākus, bet citi ieradušies, lai pieredzētu vēsturi un atvadītos no karalienes. Tiek ziņots, ka gaidīšanas laiks rindā varot sasniegt pat 30 stundas, tamdēļ pie rindas ir norīkoti gan mediķi, gan policijas darbinieki, kas veic uzraudzību un nepieciešamības gadījumā – palīdz.























































Elizabetes II zārka pārvešana

Elizabetes II zārks guļ Vestminsteras zāles centrā uz purpursarkana katafalka, kas novietots uz sarkanas platformas. To klāj karaliskais standarts, un papildina britu impērijas kronis, kas novietots uz spilvena, kā arī ziedu vainags.

Gaidāms, ka karalienes bēres būs viens no lielākajiem pasākumiem, kādu valsts pieredzējusi. Bēres apmeklēs citu karaļnamu locekļi, valstu un valdību vadītāji – arī Latvijas prezidents Egils Levits ar kundzi Andru, kā arī citi pasaules līderi, tai skaitā ASV prezidents Džo Baidens.