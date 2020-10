Publicitātes foto

VIDEO. Dziedātāja ANNEMARIA: "Šī dziesma savu dzimšanas dienu gaida jau kādu laiciņu!"





Dziedātāja ANNEMARIA piedāvā savu jaunāko dziesmu „Mainīt”. Singla vārdu autore ir pati izpildītāja, bet mūzikas līdzautors, kā arī producents ir Juris Ludženieks.

„Dziesma savu dzimšanas dienu gaida jau kādu laiciņu, un beidzot tā ir pienākusi! Esmu cilvēks, kurš pieķer sevi domās par to, kāpēc viss ir tā, kā to redzam, dzirdam, sasmaržojam. Noteikti neesmu vienīgā, kas ieplūst savā pasaulē, nododas vispārēja rakstura pārdomām un cenšas savienot šķietami nesavienojamo. Kaut arī ne manos, ne kāda cita spēkos nav iespējas mainīt ne laika apstākļus, ne zvaigžņu ceļus, daudz ko varam veidot no jauna, mainot paši sevi,” stāsta ANNEMARIA.

Šī gada aprīlī ANNEMARIA izdeva savu pirmo singlu „Mirklī būt”, kam augustā sekoja otrais singls „Saldējuma kokteilis”, bet jau nākamgad dziedātāja plāno izdot savu pirmo debijas albumu vai EP.

Šodien (30.10) radio SWH ēterā plkst. 14:10 norisināies radio intervija ar ANNEMARIU, kur dziedātāja sīkāk pastāstīs par dziesmas tapšanu, kā arī uzklausīs Fredosaurus Rex viedokli!

Noklausies jaunāko ANNEMARIA dziesmu “Mainīt”: