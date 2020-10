Zīmolu "BARONESSA", "NATALIJA JANSONE", "KATYA KATYA LONDON" modes skates

FOTO. Rīgas Modes nedēļā par spīti visam uzmirdz krāšņākās bērnu un pieaugušo modes kolekcijas





Jau šonedēļ, no 27. līdz 31.oktobrim, tiek aizvadīta Rīgas modes nedēļa un tās ietvaros tiek prezentētas tādu Latvijas dizaineru kolekcijas kā Iveta Vecmane, Katya Katya London, Nalatija Jansone, Noname Atelier, One Wolf, Selina Keer, ALEXANDER PAVLOV, Cinnamon Concept un Collected Story, kā arī bērnu zīmoli Aristocrat Kids, Baronessa un Rock and Mouse.

Modes nedēļas skates jau otro gadu norisināsies Hanzas Peronā, bet šogad Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ skates iespējams apmeklēt ierobežotam viesu skaitam, tāpēc pirmo reizi tiek organizēta Riga Fashion Week tiešsaistes translācija, kas ļauj ikvienam modes cienītājam no jebkuras vietas pasaulē iepazīties ar jaunākajām Latvijas modes dizaineru kolekcijām.

Trešajā dienā modes skates piedzīvoja tādi zīmolu kā BARONESSA, NATALIJA JANSONE, KATYA KATYA LONDON jaunākās kolekcijas.

Un modes skates apmeklēja daži viesi, ievērojot valstī noteiktos Covid-19 ierobežojumus.