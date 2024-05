VIDEO. Emīlijas Bērziņas un Mika Galvanovska improvizācija patīkami pārsteidz Romas lidostas apmeklētājus Ieteikt







Mūziķis Miks Galvanovskis un “X Faktora” uzvarētāja, dziedātāja Emīlija Bērziņa sociālajos tīklos dalījušies ar video, kurā nofilmēta viņu muzikālā improvizācija Romas lidostā. Šķiet, ka rezultāts patika ne vien mūziķu faniem, bet arī lidostas apmeklētājiem, kuri veltīja viņiem skaļus aplausus.

Abi mūziķi pirms lidojuma no Romas uz Milānu noskaidrojuši, ka lidostā ir klavieres, kas ir brīvi pieejamas visiem, tāpēc viņi pieņēmuši lēmumu vienoties spēkos, lai iepriecinātu paši sevi un lidostas apmeklētājus.

Viņi izpildīja zviedru dziedātājas Robyn dziesmu “Dancing on my own”.

Šķiet, ka rezultāts pārsteidza lidostas apmeklētājus, kuri pēc priekšnesuma beigām veltīja viņiem aplausus un ovācijas.

Miks “Instagram” stāstos paskaidro, ka viņi devušies uz Itāliju, Milānu, piedzīvojuma “Red Bull Can You Make It” ietvaros. Tas nozīmējot, ka septiņu dienu laikā viņiem būs jātiek no Milānas līdz Berlīnei, neizmantojot nevienu centu, vien “Red Bull” bundžas kā valūtu. Viņiem būšot daudz pieturas punktu, kā arī uzdevumu. “Iespējams, mēs paliksim gulēt zem kāda tilta un viss kas tamlīdzīgs. Mēs jums daudz parādīsim,” Miks atklāj saviem sekotājiem.

Kopā ar viņiem piedzīvojumā devies arī filmētājs Daniels Neguliners, kura “Instagram” profilā publicēts ieraksts par gaidāmo piedzīvojumu.

