VIDEO. “Ērce rokas uzkačājusi!” Sociālajos tīklos apspriež Latvijā pamanītu mazītiņu dabas brīnumu 0
Vietnes “Threads” lietotāju vidū īstu ievērību izpelnījies kāds video, ar kuru padalījusies Sintija. Viņai izdevies tuvumā iemūžināt patiesi neparasta izskata un Latvijas dabā reti pamanāmu mazu kukainīti. Autore neslēpj savu prieku par šo satikšanos, pie video pierakstot: “Vispār biju sailgojusies satikt kādu māņskorpionu… Ārprātīgi forši kustonīši.”
Šis video acumirklī piesaistījis ziņkārīgo skatienu, un komentāros cilvēki neslēpj gan pārsteigumu, gan savu asprātību, mēģinot raksturot mazā dabas brīnuma ārieni.
“Ērce rokas uzkačājusi,” joko kāds komentētājs, kamēr cits papildina, ka skats atgādina situāciju, kurā “ērcei uzlikti ragi”. Tikmēr vēl kāds asprātis atzīstas, kā vizuālais tēls sajaucis galvu: „Nez kāpēc es izlasīju mākoņskorpions. Tā arī ieguglēju.”
Daudziem šī video noskatīšanās izvērtusies par īstu atklājumu, jo izrādās, ka liela daļa sabiedrības šādu kukaini savā mūžā redz pirmo reizi. „Pat nezināju, ka tādi eksistē,” un „Ārprāts cik labi! Es tādu neesmu nekad dabā redzējis,” neslēpjot izbrīnu, raksta tīmekļa lietotāji.
Tāpat komentāros raisījusies diskusija par māņskorpiona patiesajiem izmēriem, kas video kadros izskatās salīdzinoši iespaidīgi, lai gan realitātē šie radījumi ir pavisam niecīgi. „Vai cik maziņš! Man likās, ka šie ir mazliet lielāki,” pārsteigts ir kāds lasītājs.
Māņskorpioni, lai gan vizuāli ar savām spīlēm atgādina eksotiskos skorpionus, patiesībā ir nelieli, cilvēkam pilnīgi nekaitīgi zirnekļveidīgie, kas mīt sūnās, satrunējušā koksnē vai zem mizas un pārtiek no vēl mazākiem kukainīšiem.