TESTS. Tikai katrs piektais pieaugušais spēj nosaukt šos 10 simbolus, kas būtu jāzina katram 0
Simboli mūs pavada ik uz soļa – tie ir uz sienām, drēbēm, reklāmās un pat dabā. Šajā testā tev būs iespēja pārbaudīt, cik daudz tu par tiem zini.
ReklāmaReklāma
Veselam
Atpūta nav slinkums, tā ir atjaunošanās! 13 ieradumi, kas slepus paātrina novecošanos
Kā ātri un droši pazemināt asinsspiedienu: padomi, kas patiešām darbojas
Putins slepus sācis vērienīga militārā objekta būvniecību tikai 25 km no NATO robežas. Kādus draudus tas rada Baltijas valstīm?
Tikai katrs piektais pieaugušais spēj pareizi nosaukt visus 10. Vai būsi viens no viņiem?
Kāda ir šī simbola nozīme?
1 no 10