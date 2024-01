VIDEO. “Es jūtos satriekta!” Influencere nejauši uzzina, ka viņai bijusi erotiska sarakste ar savas labākās draudzenes vīru Ieteikt







Austrāliešu influencere un modele Honija Brūksa nesen uzzinājusi, ka viņa netīšām sašķobījusi tuvas draudzenes laulību.

Izrādās, draudzenes vīrs bija slepenais abonents viņas “OnlyFans” lapai, kur ar nepazīstamu pseidonīmu sāka sūtīt viņai neķītras ziņas.

Sieviete stāsta, ka pirms aptuveni sešiem mēnešiem kāds vīrietis abonējis viņas lapu, kuras saturs paredzēt tikai pieaugušajiem, un ātri iegādājies visu viņas piedāvāto saturu.

“Man nav ne jausmas, kas viņi ir,” par saviem abonentiem saka Brūksa, “Viņi var reģistrēties ar jebkādu vārdu. Mēs neredzam ne e-pasta adreses, ne kaut ko tamlīdzīgu.”

Vīrietis, kurš vēlāk izrādījies viņas draudzenes vīrs, pēc abonementa veikšanas nosūtīja ziņu influencerei, lūdzot “personalizētāku” pieredzi.

“Es piedāvāju “draudzenes pieredzi”, ” skaidro sieviete, “Bet tas ir diezgan dārgi.”

Vīrietis trīs mēnešus maksāja par dārgo pieredzi, tikmēr Brūksa ar viņu katru dienu apmainījās ar karstām ziņām.

Tad pēkšņi viņš apklusa.

“Viņš pazūd no zemes virsmas. Es nezināju, vai viņš ir miris…” turpina stāstīt modele.

Taču drīz vien viņa uzzināja patieso iemeslu abonenta apklušanai.

“Viņš pārtrauca man rakstīt, jo viņa sieva uzzināja. Viņa sieva ir viena no manām labākajām draudzenēm!” atklāj Brūksa.

Sieviete uzstāj, ka viņai nav bijusi ne mazākā nojausma, ka draudzenes vīrs bija tas, kurš maksāja par “draudzenes pieredzi” un trīs mēnešus sūtīja viņai erotiskas ziņas.

“Tagad es domāju pie sevis: “Vai man neapzināti ir bijis romāns ar vienu no savas labākās draudzenes vīriem?”,” prāto Brūksa, “Es jūtos satriekta. Es jūtos apbēdināta, ka viņš to ir nodarījis viņai, ka viņš to ir nodarījis man.”

Viņas draudzene mierinājusi Brūksu, ka neuzticība nav viņas vaina. Pikantā satura influencere ir piekritusi apsēsties ar savu draudzeni un viņas vīru pie viena galda, lai pārrunātu situāciju.

Izrādās, šī nav pirmā reize, kad Honija Brūksa nonākusi ziņu virsrakstos ar savdabīgiem paziņojumiem. Kā vēsta “New York Post”, viņa iepriekš nokļuva ziņu virsrakstos, apspriežot savu netradicionālo laulību. Pagājušā gada izskaņā Brūksa atklāja, ka 2023. gadā “dalījusi” savu vīru ar 16 citām sievietēm, sakot, ka tas liecina par viņu saiknes spēku.