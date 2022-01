VIDEO. “Es ticu, ka pēc katra tumšā posma atkal nāks gaisma”: teic Markus Riva, kurš biļeti uz “Eirovīziju” centīsies iegūt jau astoto reizi

Mūziķis un TV šovu vadītājs Markus Riva

Šodien, 20.janvārī populārais un daudzu klausītāju sirdis iekarojušais mūziķis Markus Riva izdod “cinematic” stilā veidotu videoklipu dziesmai “If you’re gonna love me”. Ar šo dziesmu mūziķis kāps uz konkursa “Supernova” skatuves 5.februārī.

Sākotnēji dziesma “If you’re gonna love me” ir radīta latviešu valodā ar nosaukumu “Ja tu mani mīli”, kas tika iekļauta pērnā gada decembrī iznākušajā albumā “Pazudīšu pilsētā”. Tas ir septītais albums, kuru Riva ir izdevis savas karjeras laikā un kā sola mūziķis, arī nākotnē fani sagaidīs īpašus jaunumus. Dziesma iedvesmojusi radīt arī tās versiju angļu valodā, un jau 5.februārī tā izskanēs uz “Eirovīzijas” Latvijas dziesmu atlases konkursa skatuves.

“Dziedot dziesmu latviešu valodā, tās sajūtas tik ļoti rezonēja, līdz sapratu, ka ar tām gribu padalīties plašākā lokā, kas sniedzas ārpus mūsu valsts robežām un tādēļ tapa dziesma angļu valodā,” atklāj mūziķis Markus Riva.

“Stāsts, protams, ir par mīlestību – tādu, pēc kuras ilgoties un uz kuru tiekties, kur Tevi pieņem tādu, kāds Tu esi. Un ja reiz tādu izdodas piedzīvot, tad jebkuras šaubas jāatmet un tai jāļaujas. Par to ir arī dziesma – par drosmi ļauties tam, ko jūtam patiesībā,” turpina mūziķis.

Dziesmas videoklips ir tapis aizvadītās nedēļas nogalē. Lai arī sākotnēji to bija paredzēts filmēt Liepājas pusē, Karostā pie jūras, vētras draudi pēdējā brīdī lika atteikties no šīs idejas.

Spītējot šķēršļiem, mūziķim ir izdevies izveidot pasaulē populārajā “cinematic” stilā veidotu video stāstu, kas filmēts, braucot automašīnā pa Rīgas ielām, pie jūras Lapmežciemā un pamestas rūpnīcas telpās.

“Šobrīd aiz loga valda drūms laiks, kopējais noskaņojums visā pasaulē ir sarežģīts, un, iespējams, tieši tādēļ videoklips tapis melanholiskā noskaņā – tajā mijas tumšais ar gaišo. Taču es ticu, ka pēc katra tumšā posma atkal nāks gaisma, un mīlestība viennozīmīgi ir ceļš uz to,” tā Markus Riva.

Šogad Markus “Supernovā” piedalīsies jau astoto reizi, kas māksliniekam savā ziņā sniedz priekšrocības, jo ir uzkrāta ievērojama pieredzes bagāža.

“Man daudzi jautā, kāpēc man to atkal vajag? Un es varu godīgi atbildēt, ka daru to tādēļ, jo gribu palikt uzticīgs sev, lai man nav sevi jāšausta. Ja es jūtu to sparu piedalīties, tad es to daru! Katru gadu ir citi apstākļi, citi dalībnieki, un tādēļ katru gadu tas ir jauns izaicinājums, un jauna iespēja. Tāpat mani ļoti iedvesmo cilvēki, kas mani grib redzēt uz lielās skatuves – tas arī ir mans lielākais motivācijas avots,” par dalību dziesmu konkursā stāsta mūziķis.

Markusa Rivas “If You’re Gonna Love Me” dziesmas videoklips:



Video režisors ir Pāvels Trebuhins, ar kuru kopīgi mūziķis jau ir radījis vairākus videklipus dziesmām – “Man nesanāk”, “This Time”, “Свадхистхана”, “Не зови” u.c.

