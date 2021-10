VIDEO, FOTO. Amerikāņu dziedātāja “Lizzo” reperes Kārdijas Bī dzimšanas dienas ballītē ierodas pilnīgi caurspīdīgā kleitā

11.oktobrī repere Kārdija Bī atzīmēja dzimšanas dienu – viņa kļuva 29 gadus veca. Par godu šim brīnišķīgajam notikumam viņa sarīkoja vērienīgu ballīti Losandželosā, kuras centrālā tēma bija “Dance holl” – Jamaikā iecienīts dejas stils.

Bet līdz tam brīdim, kad viņa kļuva par šī pasākuma “galveno vakara varoni”, šo lomu viņai “nozaga” 33 gadus vecā amerikāņu dziedātāja un repere “Lizzo“, kura ir arī prestižās mūzikas balvas “Grammy” ieguvēja.

Pilnīgi visi skatieni un objektīvu kameras tika pievērstas viņai brīdī, kad viņa ieradās pasākumā.

I keep seeing comments under this picture of @lizzo body shaming her but if Another female celebrity that was thinner were to wear this it wouldn’t be a problem.I just wish y’all would leave @lizzo alone she is a beautiful woman🥰 and remember words hurt more than anything. pic.twitter.com/7viy9AYq0S

— Shari Marie (@sharimarie15) October 13, 2021