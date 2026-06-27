VIDEO. Francijā ir tik karsts, ka iedzīvotāji uz palodzes cep olas 0
Dienvideiropu un nu jau arī reģionus tālāk austrumos pārņēmis ekstremāls un pamatīgs karstuma vilnis, ko izraisījušas milzīgas karstā gaisa masas no Sahāras tuksneša. Viena no valstīm, kas visizteiktāk izjūt šīs dabas kaprīzes, ir Francija, kur gaisa temperatūra vietām jau ir pārsniegusi bīstamo 45 grādu atzīmi.
Šāda tveice ne tikai rada riskus iedzīvotāju veselībai, bet arī pamatīgi ietekmē valsts infrastruktūru un ikdienas ritmu, jo fiksēti nopietni traucējumi dzelzceļa satiksmē, daudzviet slēgtas skolas un drošības apsvērumu dēļ uz laiku pat daļēji apturēta kodolenerģijas nozares darbība.
Kamēr dienesti cīnās ar svelmes radītajām sekām, sociālajos tīklos strauju popularitāti gūst Francijas iedzīvotāju publicētie video, kuros viņi ar krietnu devu humora un ironijas demonstrē ekstremālos laikapstākļus. Vienā no internetā publicētajiem videoierakstiem uzskatāmi redzams, kā iedzīvotājs izmanto spēcīgos saules starus, lai tieši uz palodzes novietotā pannā bez jebkādas plīts palīdzības izceptu olas un bekonu.
Video autors parāda, ka panna saulē sakarst tik tālāk, ka tajā iesistā ola acumirklī sāk čurkstēt un dažu minūšu laikā ir pilnībā gatava, pārvēršot māju logus par improvizētām virtuvēm un virtuozi ilustrējot skaudro realitāti par šī brīža Eiropas vasaru.