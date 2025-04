Foto: LETA

Glābēji, dodoties dzēst zemsedzi Tukuma novadā, atklāj šokējošu notikumu







Valsts policijā 16. aprīlī īsi pēc pulksten 07.00 saņemta informācija par to, ka Tukuma novadā, Sēmes pagastā, autoceļa Sloka – Talsi tuvumā novērojams spēcīgs sadūmojums no meža masīva puses, kas iespējams liecina par ugunsnelaimi mežā. Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts sadedzis cilvēks, kas, iespējams, aizdedzināts ļaunprātīgos nolūkos. Nekavējoties tika uzsāktas operatīvās darbības, lai skaidrotu notikušā apstākļus. Jau dažas stundas vēlāk Valsts policija aizturēja iespējamo vainīgo personu. Par notikušo Valsts policijā tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 117. panta piektā punkta. Šodien, 17. aprīlī aizturētajai personai tiesa kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu.

2025. gada 16. aprīlī pulksten 07.09 Valsts policijā saņemta informācija par spēcīgu sadūmojumu, kas nāk no meža masīva Tukuma novadā, Sēmes pagastā. Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka mežā deg cilvēks, kura dzīvību glābt diemžēl vairāk nebija iespējams. Vēlāk konstatēts, ka cietusī persona ir kāds 1949. gadā dzimis vīrietis.

Nekavējoties tika uzsākti operatīvie meklēšanas pasākumi, lai skaidrotu notikušā apstākļus un iespējamo vainīgo personu. Ņemot vērā to, ka sadegušais cilvēks bija ievīstīts segā, un ka netālu no notikuma vietas atrasta pamesta “Toyota” markas automašīna, kā arī citus apstākļus notikuma vietā, bija pamatotas aizdomas par to, ka ir veikta ļaunprātīga rīcība.

Notikušā apstākļu skaidrošanā līdzdarbojās Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja, Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa, Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 1. nodaļas amatpersonas, kā arī kinologs ar dienesta suni un Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Resursu un krīzes vadības nodaļas amatpersona ar dronu.

Tajā pašā dienā iespējamā vainīgā persona, 1996. gadā dzimis vīrietis, tika aizturēts un viņa dzīvesvietā tika veikta kratīšana. Vīrietis jau iepriekš bija sodīts par dažāda rakstura nodarījumiem.

Par notikušo Valsts policijā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 117. panta piektā punkta, proti, par slepkavību pastiprinošos apstākļos, ja pēc tās izdarīta līķa apgānīšana. Par šādu nodarījumu soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Šodien, 17. aprīlī aizdomās turētajai personai tiesa piemēroja apcietinājumu. Valsts policija turpina izmeklēšanu saistībā ar notikušo un tiek skaidroti visi notikušā apstākļi.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

