Izraēlas armija piektdien paziņojusi, ka konstatējusi no Irānas izšautas raķetes, kas atrodas ceļā uz Izraēlu, un devusi pilsoņiem rīkojumu doties uz bumbu patvertnēm, kur tiem jāpaliek līdz turpmākiem norādījumiem.

Jeruzalemē atskanējušas gaisa trauksmes sirēnas un žurnālisti ziņo, ka virs pilsētas bijuši dzirdami sprādzieni.

Sprādzieni bijuši dzirdami arī Telavivā.

Kāda anonīma amatpersona informējusi žurnālistus, ka Irāna palaidusi vairākus desmitus ballistisko raķešu.

Tikmēr Irāna paziņojusi, ka izšāvusi vairākus simtus raķešu.

Video uzrunā, kas tika pārraidīta vienlaikus ar raķešu palaišanu, Irānas augstākais līderis ajatola Ali Hamenei solījis atriebties Izraēlai par tās uzlidojumiem.

The closest and clearest footage we have gotten so far showing the impact of an Iranian ballistic missile earlier in Downtown Tel-Aviv, right next to an Israeli surface-to-air missile battery and the Headquarters of the Israel Defense Force.

The second volley of #Iranian missiles is on the north of #Isreal

A footage of #Iran attacks to #Israeli cities from #Beirut

