VIDEO. Jūtas kā mājas saimnieks: Ukrainā stārķis droši iesoļo pie mājas saimniecēm pēc cienasta 0

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LA.LV
16:33, 21. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Sociālajos tīklos sirdssilts video no Ukrainas priecē skatītājus. Tajā iemūžināts neparasts un ārkārtīgi uzticams viesis – stārķis, kuram saimnieces jau devušas vārdu Vasja. Putns bez jebkādām bailēm un minstināšanās pa atvērtajām durvīm iesoļo tieši mājas gaitenī, kur viņu jau gaida sarūpēts cienasts.

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Video autore mīļi uzrunā garā knābja īpašnieku: „Mums šodien ir trešais viesis! Atnācis mūsu dārgais, dārgais viesis! Gaidīja, gaidīja, domāja, ka nedos ēst…” Istabā pie galda sēž arī autorei mīļā māmiņa Ļubočka, kura ar smaidu vēro neparasto apmeklētāju. Ir redzams, ka šī nebūt nav pirmā stārķa vizīte – viņš mājā jūtas kā pilntiesīgs ģimenes loceklis, droši staigā pa paklājiem un gaida savu tiesu.

Tā kā video filmēts svētku dienā, saimniece Vasjam ir sarūpējusi īpašu mielastu – sākumā plastmasas trauciņā tiek piedāvātas sagrieztas desas, bet pēc tam autore pasniedz pat veselu vistas spārniņu. „Ņem, mans dārgais! Tas tev par godu svētkiem! Apēd pats, nenes saviem bērniem!” mīļi nosaka saimniece, kamēr stārķis veikli satver lielo gaļas gabalu un pošas uz izeju.

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Mielasts ir saņemts, un arī pašām saimniecēm laiks posties ceļā – abas kundzes nosaka, ka tagad jādodas uz baznīcu, un pavada savu neparasto draugu līdz pagalmam. Tīmekļa lietotāji neslēpj sajūsmu par šo video, norādot, ka šādi mirkļi kārtējo reizi pierāda ukraiņu tautas lielo sirdi un spēju saglabāt labestību un mīlestību pret dabu pat visgrūtākajos laikos.

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