VIDEO. Kā Bostona mīl Porziņģi! Basketbolistu uz laukuma sagaida ar ovācijām







Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis ceturtdien, gūstot 20 punktus, palīdzēja Bostonas “Celtics” sākt Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) finālsēriju sākt ar uzvaru.

“Celtics”, uzsākot cīņu par NBA čempiontitulu, savā laukumā ar 107:89 (37:20, 26:22, 23:24, 21:23) pārspēja latvieša bijušo klubu Dalasas “Mavericks” un sērijā līdz četrām uzvarām izvirzījās vadībā ar 1-0.

Porziņģis mačā iesaistījās no rezervistu soliņa un kopā spēlēja 20 minūtes un 34 sekundes, kuru laikā realizēja sešus no deviņiem divu punktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un divus soda metienus. Viņa kontā arī sešas bumbas zem groziem, trīs bloķēti metieni, viena kļūda un viena piezīme, iekrājot +/- rādītāju +13.

Bostonas komandā rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Džeilens Brauns, kurš arī izcēlās ar sešām atlēkušajām bumbām, Džeisons Teitams pievienoja 16 punktus un 11 atlēkušās bumbas, bet 15 punktus guva Deriks Vaits, kurš iekrāja arī piecas rezultatīvas piespēles.

Starp viesiem ar 30 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām izcēlās Luka Dončičs, kamēr vēl 14 un 13 punktus iekrāja Pols Džemeins Vašingtons un Džeidens Hārdijs.

Laukuma saimnieki jau pirmajā ceturtdaļā iekrāja 17 punktus pārsvaru, kuru nosargāja līdz spēles beigām.

Otrais mačs notiks 9.jūnijā Bostonā, bet nākamās divas spēles tiks aizvadītas 12. un 14.jūnijā Dalasā. Ja būs nepieciešamas vēl spēles, tās norisināsies 17.jūnijā Bostonā, 20.jūnijā Dalasā un 23.jūnijā Bostonā.

“Celtics” ar 64 uzvarām 82 mačos bija pamatturnīra labākā komanda, bet izslēgšanas turnīrā pirmajās divās kārtās ar 4-1 pārspēja Maiami “Heat” un Klīvlendas “Cavaliers”, savukārt Austrumu konferences finālā ar 4-0 uzveica Indiānas “Pacers”. Dalasieši (50-32) bija piektie Rietumu konferencē, pirmās divas kārtas ar Losandželosas “Clippers” un Oklahomasitijas “Thunder” noslēdzot sešās spēlēs, bet konferences finālu ar Minesotas “Timberwolves” – piecās cīņās.

Iepriekšējās sezonas finālsērijā Denveras “Nuggets” ar 4-1 uzvarēja Maiami “Heat” un pirmo reizi izcīnīja NBA čempiontitulu.