Dziedātāja Diona Liepiņa dažādos laikos

VIDEO. "Ko iesākšu, ja tiešām neviens nepagriezīsies?" Diona no Rēzeknes stāsta, ko piedzīvojusi Lietuvas šovā "The Voice"







Svētdien, 22. janvārī, tika pārraidīta šova “Lietuvos Balsas” jeb Lietuvas “The Voice” jaunākā epizode, kurā “Blind Audition” ietvaros uzstājās arī latviešu dziedātāja Diona. Žūrijas locekļi ilgi ieklausījās dziedātājas priekšnesumā, tomēr trīs no četriem žūrijas pārstāvju krēsliem pagriezās, vēloties Dionu redzēt savā komandā.

Jaunā dziedātāja izpildīja Demi Lovato dziesmu “Sorry not sorry”, kas viņai pašai bija liels izaicinājums. “Sākotnēji nodomāju – man taču nav tik plašs diapazons kā Demi Lovato, kā gan es nodziedāšu šo dziesmu, bet biju gatava šim izaicinājumam. Ar dažādiem ieteikumiem, kā labāk nodziedāt, ko izdarīt vai pamainīt, lai būtu labāk, man ļoti palīdzēja vokālā pedagoģe Maija Sējāne, tāpēc milzīgs paldies viņai par to,” saka Diona.

Kad viņa uzstājās, žūrijas locekļi ļoti cītīgi klausījās viņas balsī, kas savukārt ar katru mirkli radīja arvien lielāku spriedzi dziedātājai, jo paralēli savam dziedājumam nācās domāt arī par to, vai kāds no žūrijas pagriezīsies, vai novērtēs viņas balsi.

“Dziedāju un redzēju, ka neviens no žūrijas vēl negriežas, tobrīd man prātā, šķiet, bija miljons domu par to, kāpēc, ko iesākšu, ja tiešām neviens nepagriezīsies?

Sāku just šo stresu arī savā balsī, taču dziesmas pēdējā notī pagriezās trīs no četriem žūrijas pārstāvjiem. Sākumā pat uzreiz neaptvēru – viņi tiešām pagriezās, vai vienkārši beidzās dziesma un tāpēc krēsli pagriezās pret mani? Biju patiesi priecīga, ka tiku tālāk, kā arī ļoti novērtēju žūrijas atvērtību un komplimentus.

Par savu mentoru Diona izvēlējās lietuviešu dziedātāju un dziesmu autoru Justinu Jaruti. “Jau iepriekš biju izdomājusi, kurus mentorus vēlētos, ja tiktu tālāk. Izpētīju to, ko katrs no viņiem dara savā muzikālajā karjerā. Šajā sarakstā ietilpa arī Justinas Jarutis, jo viņa dziesmas un mūzika ir vistuvākā popmūzikai, savukārt popmūzika ir tas mūzikas žanrs, kuram es dodu priekšroku. Līdz šim zināju tikai Moniku Liu no “Eirovīzijas”. Justinas Jarutis kā mentors ir ļoti kodolīgs, konkrēts un neizplūst ļoti plašās runās. “Blind Audition” kārtā Monika un Justinas ar mani runāja visvairāk, uzdodot dažādus jautājumus un izsakot komplimentus. Domāju, ka Monika arī būtu bijis lielisks mentors man, jo viņa kā cilvēks ir dikti iejūtīga un empātiska,” atklāj dziedātāja.

Žūrijas locekļi sajūsminājās ne vien par Dionas dziedājumu, bet arī par viņas skaisto vārdu, un Justinas teica: “Tu izskaties lieliski, Diona, Tu izklausies lieliski, Diona! Nāc manā komandā, Diona!” Monika piebilda: “Precīzs un perfekts dziedājums. Tonis, viss – viss bija tik “garšīgi”, man ļoti patika. Diona izklausās kā superzvaigznes vārds.”

Dionas uzstāšanās Lietuvas šovā “Lietuvos Balsas”: