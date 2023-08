Okupēto Krimas pussalu un Krievijas teritoriju savienojošais Krimas tilts sestdien atkal deg un ir dzirdami sprādzieni, liecina sociālajos tīklos publicētie materiāli.

Vietnes “Telegram” kanālā “Krimskij veter” lasāms, ka uz laiku slēgta autotransporta satiksme pār Krimas tiltu, kā arī izskan informācija, ka tilts ir nopietni bojāts.

Arī citos sociālajos tīklos tiek publicētas fotogrāfijas un video, kuros redzams dūmu mutulis virs tilta.

Krievijas izveidotās Krimas okupācijas administrācijas vadītājs Sergejs Aksenovs paziņoja, ka “Kerčas šaurumā pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši divas ienaidnieka raķetes”. Viņš apgalvoja, ka tilts nav cietis un dūmi ir “speciālo dienestu izveidots dūmu aizsegs”, nevis uzlidojuma sekas.

Naktī uz sestdienu okupantu varasiestādes uz vairākām stundām apturēja autosatiksmi pār Krimas tiltu, iemeslus tādai rīcībai nepaskaidrojot.

Triecieni Krimas tiltam, kuru okupanti izmanto satiksmei ar Ukrainas pussalu, notikuši jau vairākkārt.

Pērn 8.oktobrī eksplodēja tilta dzelzceļa daļa, bet 17.jūlijā tika iznīcināta daļa autotransporta joslas. Ukrainas Nacionālā drošības un aizsardzības padome ir atzinusi, ka aiz abiem incidentiem stāv Ukrainas Drošības dienests.

‼️CRIMEAN (KERCH) BRIDGE STRUCK‼️

⚡️⚡️⚡️ Ukraine 🇺🇦 appears to have struck the Kerch Bridge connecting 🇷🇺-occupied Crimea with mainland Russia 🇷🇺.

It is reported that two (likely) missiles hit the bridge.

Ukraine 🇺🇦 WILL Win!

Russia 🇷🇺 WILL Lose!#UkraineWarNews… pic.twitter.com/Tz2IV6UVOk

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) August 12, 2023