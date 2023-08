Krievijas okupētajā Krimas pussalā otrdien bijis dzirdams sprādziens Balaklavas pusē, platformā “Telegram” vēsta ziņu kanāls ASTRA.

Atbilstoši vienai versijai sprādziens bijis pie Krievijas karaflotes bāzes Balaklavā, atbilstoši citai – Sevastopoles termoelektrostacijas rajonā.

Nav izslēgta varbūtība, ka trieciens veikts militārajām noliktavām Saharna Holovkas rajonā.

Tajā pat laikā okupantu ieceltais Sevastopoles vietvaldis Mihails Razvožajevs izteicies par it kā notriektu dronu Kara-Kobas rajonā.

“Uz zemes notika sprādziens, aizdegās zāle un krūmi,” norādīja okupantu pārstāvis.

Kā iepriekš vēstīja Ukrainas Galvenā izlūkošanas pārvalde, 28.jūlijā vēlu vakarā Krimā Kazaku līcī uzsprāgusi Krievijas armijas munīcijas noliktava.

A massive air alert has been declared in Ukrainian regions, including Kyiv. This is the fourth air alert in #Ukraine in 24 hours. pic.twitter.com/P7ZknVeTvA

— NEXTA (@nexta_tv) August 1, 2023