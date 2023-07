VIDEO. Ukrainas dronu trieciens Krimā uzspridzina munīcijas noliktavu; slēgts arī Krimas tilts

Ukrainas drona trieciens sestdien Krievijas okupētajā Krimā izraisījis detonāciju munīcijas noliktavā, pavēstīja Maskavas izveidotās pussalas administrācijas līderis, norādot, ka viņš licis evakuēt tuvākās apkārtnes iedzīvotājus, kā arī apturēt dzelzceļa satiksmi.

“Ienaidnieka drona trieciena rezultātā Krasnohvardijskes rajonā notika detonācija munīcijas noliktavā,” teikts ierakstā, kas sestdienas rītā platformā “Telegram” publicēts okupantu vietvalža Sergeja Aksjonova kanālā.

Ukrainas armija dienas otrajā pusē apliecināja, ka Ukrainas karaspēks sestdien Krimā iznīcinājis naftas bāzi un munīcijas noliktavas.

“Aizsardzības spēki pagaidām okupētajā Krimā Krasnohvardijskes rajona Oktjabrskē iznīcināja naftas bāzi un armijas noliktavas. Slava Bruņotajiem spēkiem!” teikts Ukrainas armijas Stratēģiskās komunikācijas pārvaldes paziņojumā platformā “Telegram”.

Nekādas tuvākas detaļas paziņojumā netiek sniegtas. Komunikācijas pārvalde arī neprecizē, kādā veidā noticis uzbrukums šiem objektiem.

Platformā “Telegram” Krimas kanālos publicēti video, kuros redzams melnu dūmu mākonis, dzirdami tā dēvētās sekundārās detonācijas trokšņi – haotiski sprādzieni, kas ir raksturīgi ugunsgrēkiem munīcijas noliktavās, vēsta Ukrainas tīmekļa medijs UNIAN.

Parādījušās ziņas par ugunsgrēku naftas bāzē. Tiek ziņots, ka veikts trieciens objektiem Krasnohvardijskes rajona Oktjabrskes ciematā.

Tilta slēgšanas iemesli netiek minēti. Iespējams, šāds lēmums pieņemts dronu trieciena dēļ, pastāvot bažām, ka trieciena mērķis ir tilts, norāda UNIAN.

Explosions, as well as secondary explosions, were heard by locals near Oktyabr'skoye, Crimea. Reportedly somewhere from the direction of the local airfield. Russians claim that there was a drone attack. ~175-180km from the front line. pic.twitter.com/RiaROpQCXF

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 22, 2023