VIDEO. "Lai viņi paši izjūt savu ieroču spēku!" Ukraiņi dod prettriecienus ar krievu karavīru steigā pamestajiem ieročiem







Kaujās Doņeckas apgabalā Ukrainas armijas 93.mehanizētā brigāde izmanto krievu pašgājējhaubici 2S5 Giatsint-S, lai dotu prettriecienus krievu spēkiem. Vairākas ieroču sistēmas ukraiņi ieguva pēc Krievijas karaspēka atkāpšanās no Harkivas apgabala, vēsta “Radio Free Europe/Radio Liberty”.

“Mūsu kaujinieki strādā labi, ātri un bez kņadas. Viņi nodara kaitējumu Krievijas spēkiem,” pastāsta ukraiņu artilērists Ivans.

“Cilvēki domā, ka lādiņi ir viegli, bet tie ir smagi. Ļoti smagi. Tas ir smags darbs. Mēs izšaujam pāris patronas un virzāmies tālāk, lai ienaidnieks mūs nepamanītu. Mēs iepriekš strādājām ar 2S3 Akatsiya haubici. Mums vajadzēja pāris dienas, lai apgūtu šo. Tagad mēs to izmantojam pret viņiem pašiem,” sarunu turpina ukraiņu artilērists ar iesauku francūzis.

“Šīs 152 milimetrus garās patronas ir kā trofejas. Pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā tās bija deficīts. Ukraina mēģināja tās ražot, bet nespēja. Pašgājējhaubices, piemēram, šī, Giatsint, bija Ukrainas armijā, taču tās bija nolietojušās vai remontējamas. Šo konkrēto haubici un vēl dažas līdzīgas tika iegūtas pēc tam, kad Krievijas spēki aizbēga no Harkivas apgabala,” norāda “Radio Free Europe/Radio Liberty” korespondents Romāns Pahuļičs.

“Ja mēs to nebūtu sagrābuši, to būtu izdarījis kāds cits. Tagad mēs haubici izmantojam pret ienaidnieku. Lai viņi paši izjūt savu ieroču spēku. Šis transportlīdzeklis ir no noliktavas. Tas ir pilnībā jauns. Tas šeit tika atvests ar lidmašīnu. Tas ir ļoti ātrs un nav bojāts,” par iegūto haubici pastāsta ukraiņu artilērists ar iesauku koijots.

“Puiši ir noguruši. Mēs daudz pārvietojamies. Mēs nekad nepaliekam vienā šaušanas pozīcijā ilgāk par četrām stundām. Problēma ir tā, ka krievi bezmērķīgi apšauda mežus,” noslēgumā nosaka artilērists Ivans.