Foto: ekrānuzņēmums/ Youtube

VIDEO. “Mazs gabaliņš Latvijas”: sajūsmināti fani Lielbritānijā latviešu supergrupu “Prāta Vētra” nēsājuši uz rokām Ieteikt







18.novembris Lielbritānijā dzīvojošajiem latviešiem šogad bijis īpašs – par godu Latvijas svētkiem tur koncertēja viena no Latvijas slavenākajām grupām – “Prāta Vētra”, vēstīts LTV “Panorāmā”.























































































































































Emocionālākie latviešu supergrupas "Prāta vētra" mirkļi

Jau krietnu laiku pirms koncertzāles durvju atvēršanas izveidojās gara rinda. Lai apmeklētu šo koncertu, bija jāuzrada derīgs covid-19 serifikāts par vakcināciju vai pārslimošanu vai arī negatīvs testa rezultāts, kas veikts ne vēlāk kā 24 stundas pirms pasākuma.

Koncertā satiktie cilvēki bija dažādi – daudzi no Latvijas, kas šobrīd dzīvo Lielbritānijā, taču bija arī tādi, kas atbraukuši noklausīties “Prāta Vētras” koncertu pat no Latvijas, jo kamēr šeit ir ierobežojumi, Lielbritānijā to nav un koncerti notiek.

Kāds Lielbritānijā dzīvojošais latvietis Andrejs sacīja: “Šis ir 18.novembris un ir īpašāka sajūta nekā citas reizes. It īpaši tāpēc, kad tas nav mājās, Latvijā, un “Prāta Vētra” man ļoti asociējas ar mājām.”

Arī paši “Prāta Vētras” dalībnieki nenoliedz – koncerti Lielbritānijā ir īpaši, jo ir ārkārtīgi emocionāli.

“Cilvēki paši to saka, viņi nāk tā kā uz mazu gabaliņu no Latvijas – noķert to māju sajūtu mūsu koncertos,” – saka grupas solists Renārs Kaupers.

Mūziķi teic, ka viņi aicina Lielbritānijā dzīvojošos latviešus turēt godā savu valsti un latviešu valodu.

Grupas dalībnieks Māris Mihelsons stāsta, ka vienā no Lielbritānijā aizvadītajiem koncertiem esot satikuši kādu jauku meiteni, kura pastāstījusi, ka viņai esot meita, kura diemžēl nerunā latviski. “Lūdzu, labojam šo pārpratumu un turam savu tautu godā!” – saka mūziķis.

Koncerta beigās Londonā sajūsminātie fani vārda tiešā nozīmē nēsāja Renāru Kauperu ar Latvijas karogu uz rokām. Tāpat “Prāta Vētrai” vairākas reizes nācās atgriezties uz skatuves.

Vairāk skaties “Panorāma” veidotajā sižetā: