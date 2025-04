“Prezidents Putins brīvi atbild vācu valodā, kad kāds vīrietis viņam lūdz palīdzību Krievijas pilsonības iegūšanai,” ar šādu ierakstu šodien, 16.aprīlī, soctīklā “X” dalījies ārvalstu medijs “BRICS News”. Pie ieraksta publicēts video, kurā redzams Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kurš tekošā vācu valodā atbild uz kāda vīrieša lūgumu palīdzēt tikt pie Krievijas pilsonības.

Kāds vīrietis uzrunāja Putinu un vācu valodā viņam lūdza: “Es zinu, ka jūs mani saprotat! Es labprāt gribētu iegūt jūsu valsts pilsonību.” Uz ko Putins atteica vāciski: “Labprāt izdarīsim!” Vīrietis Krievijas prezidentam turpināja skaidrot, ka viņam ir problēmas “ar papīriem”, lai nokārtotu šo jautājumu. “Es gribētu jums draudzīgi lūgt palīdzēt man! Droši vien neviens, izņemot jūs, mani nesaprot. Es labprāt gribētu atteikties no Vācijas pilsonības un iegūt Krievijas pilsonību,” turpināja paust vīrietis vācu valodā.

Vīrieša lūgums izskanēja publiskas sēdes laikā. Krievijas prezidents smaidīja, to klausoties. Kā zināms, Putins jaunībā bija PSRS Valsts Drošības komitejas (VDK) darbinieks Vācijas Demokrātiskajā Republikā (VDR) no 1985. līdz 1990.gadam, tāpēc nav brīnums, ka viņš brīvi runā vāciski un varēja vīrietim atbildēt. “Mēs sazināsimies un atrisināsim problēmu! Tā nav nekāda problēma,” apsolīja Putins.

🇷🇺🇩🇪 President Putin responds in fluent German as a man asks for help getting Russian citizenship. pic.twitter.com/p2rdD37Gsg

— BRICS News (@BRICSinfo) April 16, 2025