Pirmdienas vakarā vairāki tūkstoši cilvēku Rīgā sagaidīja Latvijas basketbola valstsvienība, kura debijā pasaules meistarsacīkstēs spēja izcīnīt augsto piekto vietu. Dairis Bertāns, Latvijas valstvienības kapteinis, emocionālā uzrunā fanu pūļa priekšā nespēja valdīt pār emocijām.

“Es tiešām nezinu, kā lai tagad parunā,” viņš saka.

“Es redzu, ka visi kopā mēs esam lieli, mēs esam stipri, un mēs esam vareni,” saka D.Bertāns fanu aplausu pavadībā.

Sociālajos tīklos klejo video, kurā piefiksēts arī Dāvja Bertāna emociju uzplūdums Latvijas himnas laikā.

Davis Bertans and the Latvian national team holding back tears after returning home from the FIBA World Cup 🥹

Thousands of Latvian fans showed up to celebrate the team’s top-5 finish 🙌

(via @BasketNews_com)pic.twitter.com/uswTmz2rWH

— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 11, 2023