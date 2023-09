Latvijas basketbola izlases sagaidīšana

FOTO. VIDEO. Sapņu komanda 2023! Fanu pūlis ar ovācijām sagaida Latvijas basketbola valstsvienību Ieteikt







Ziņa papildināta plkst. 19:38.

Pirmdienas vakarā vairāki tūkstoši cilvēku Rīgā sagaidījuši Latvijas basketbola valstsvienība, kura debijā pasaules meistarsacīkstēs spēja izcīnīt augsto piekto vietu.

Lidostā “Rīga” komandu sagaidīja ģimenes locekļi, pēc kā izlase īpašā divstāvu autobusā devās uz Rīgas centru, laukumu pie Brīvības pieminekļa, kur tiek organizēts svinīgs sagaidīšanas pasākums.

Pa ceļam no lidostas līdz Brīvības piemineklim sportistus sveica vairāki tūkstoši cilvēku, kas īpašā krāsojuma autobusu sagaidīja ceļa malās. Sagaidītājiem bija līdzi Latvijas karogi un cita atribūtika. Cilvēki sita plaukstas, māja ar rokām un aplaudēja, sagaidot garāmbraucošo autobusu ar izlases dalībniekiem.

Laukumā pie Brīvības pieminekļa autobuss iebrauca no Aspazijas bulvāra, vietām sastopoties ar grūtībām tikt cauri sagaidītāju pūlim, kas skandēja apsveikuma saukļus par godu sportistiem.

Laukumā pulcējušies vairāki tūkstoši cilvēku, daudzi no viņiem tērpušies izlases kreklos vai līdzīgās drēbēs. Spēlētāji uz skatuvi, kas izvietota pie Brīvības pieminekļa, devušies pa koridoru caur pūli.

Sportistus sagaida arī vairākas valsts amatpersonas, tostarp Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Rīgas mērs Vilnis Ķirsis un izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV).

Svinīgais pasākums pie Brīvības pieminekļa sākās ar kopīgu Latvijas Valsts himnas dziedāšanu.

Kā novēroja aģentūra LETA, kopā ar izlasi Rīgā nav ieradušies basketbolisti Kristaps Porziņģis un Klāvs Čavars.

Latvijas izlase, pirmo reizi piedaloties pasaules kausā, spēja izcīnīt 5.vietu. Vispirms apakšgrupā Latvijas izlase pārspēja Franciju un Libānu, bet zaudēja Kanādai. Nākamajā kārtā Latvijas izlase uzveica Spāniju un Brazīliju, iekļūstot ceturtdaļfinālā, kur piekāpās Vācijai. Cīņā par 5.- 8.vietu Latvija vispirms uzvarēja Itāliju, bet čempionātu noslēdza ar Lietuvas sagraušanu.

Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja nolēma atvēlēt 64 267 eiro Latvijas komandas svinīgās sagaidīšanas pasākuma organizēšanai. Līdzīgs sagaidīšanas pasākums pavasarī tika organizēts Latvijas hokeja izlasei, kas pasaules čempionātā izcīnīja bronzas medaļas. Toreiz pie Brīvības pieminekļa pulcējās vairāki desmiti tūkstoši līdzjutēju.

Basketbolistu sagaidīšanas laikā no plkst.16.30 līdz pasākuma norises beigām ierobežos vai nepieciešamības gadījumā slēgs transportlīdzekļu satiksmi Aspazijas bulvāra posmā no Barona ielas līdz Kaļķu ielai, Brīvības bulvāra posmā no Raiņa bulvāra līdz Merķeļa ielai, Raiņa bulvāra posmā no Valdemāra ielas līdz Barona ielai un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra posmā no Valdemāra ielas līdz Kaļķu ielai.

Šajā laikā nepieciešamības gadījumā slēgs sabiedriskā transporta satiksmi, novirzot to pa tuvējiem apvedceļiem.

Rīga ir gatava šodien vērienīgi sagaidīt Latvijas basketbola valstsvienības vīrus pie Brīvības pieminekļa plkst. 17.30.

Visi ir laipni aicināti pievienoties, izrādot pateicību un atbalstu komandai, kas sasniegusi vēsturiskus panākumus! Mūsu zeme – Latvija!@basketbols | #FIBAWC pic.twitter.com/M8OQoNgjhO — Vilnis Ķirsis (@VilnisKirsis) September 11, 2023

Ļoti aizkustinoši mirkļi šobrīd pie Brīvības pieminekļa pic.twitter.com/7WAy4bDgxE — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 11, 2023

Latvijas vīriešu basketbola izlase Pasaules kausa finālturnīrā, neskatoties uz lielo attālumu no Latvijas, jutusi mājās palikušo līdzjutēju mīlestību un klātbūtni, pirmdien uzrunā pie Brīvības pieminekļa teica valstsvienības galvenais treneris Luka Banki.

“Neskatoties uz attālumu, jutām jūsu mīlestību un klātbūtni. Jau no pašas pirmās dienas jūs mūs iedvesmojāt. Lai arī kāds bija rezultāts, ticu, ka novērtējat to, ko izlase sniedza pretī, pārstāvot valsti,” teica Banki.

Latvijas izlases kapteinis Dairis Bertāns tikmēr teica, ka izlases basketbolisti kā sportisti uzliek visaugstākos mērķus, tāpēc ir sāpīgi, ka nav izdevies izcīnīt medaļas.

“Tāpēc galvenokārt šodien šeit esam, lai teiktu jums paldies par atbalstu, kas bija visa turnīra garumā. Tas dzina uz priekšu un mēs to jutām. Redzu, ka visi kopā esam lieli, stipri un vareni. Katrs, kurš gāja laukumā, atstāja savus sviedrus, sirdi un dvēseli par Latviju,” uzsvēra Bertāns.

