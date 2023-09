Foto: REUTERS/SCANPIX Latvija pret Lietuvu – Mall of Asia Arena, Manila, Filipīnas – 2023. gada 9. septembris Latvijas spēlētāji svin pēc mača.

Latvijas vīriešu basketbola izlase sestdien Manilā Pasaules kausa mačā par piekto vietu pieveica Lietuvas valstsvienību, bet Pasaules kausa vienas spēles rekordu ar 17 rezultatīvām piespēlēm sasniedza Artūrs Žagars.

Latvija svinēja uzvaru ar 98:63 (28:20, 21:18, 28:9, 21:16).

Pēc spēles soctīklu lietotāji aktīvi sveica basketbolistus un komentēja Latvijas basketbolistu spēli pret Lietuvas basketbolistiem.

Lūk, lasi komentāru izlasi no soctīklu platformas “X” šeit:

Dear Mr. President, Mielas broli @GitanasNauseda, this was just a game, Balts’ unity strong as ever. By the way should we try ice hockey as well? 🇱🇻 🏀❤️ 🇱🇹 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 9, 2023

WORLD CUP RECORD HOLDER. Arturs Zagars made history with 17 assists ✍️#FIBAWC x #WinForLatvia 🇱🇻 pic.twitter.com/aTL3oqXVoS — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 9, 2023

Sveikinu jūs verti, 🎉 — Lina 🇱🇹🇺🇦 (@linamok1) September 9, 2023

Lietuvieši šodien nebija gatavi nekam, bet latvieši visam tam, kas skaists iekš basketbola. 🏀💪

Fantastiska debija @basketbols iekš @FIBAWC

Mēs varam būt ļoti lepni par komandas teju izcilo sniegumu turnīrā! 🥹🙂#MusuZemeLatvija #TrīsZvaigznes #basketbols — Guntis_Vāveris (@vaveris) September 9, 2023

Par lielu Latviju! 🇱🇻😅 Šodien esmu latvietis! pic.twitter.com/OUO475xGsT — Paulius Jakelis (@PauliusJakelis) September 9, 2023

🇱🇻 Lai gan mūsu ir tikai 0,03% no visiem pasaules cilvēkiem, mēs basketbolā esam piektā spēcīgākā nācija pasaulē! Paldies mūsu izcilajai Latvijas komandai par neaizmirstamiem mirkļiem un Latvijas vārda stiprināšanu pasaulē! Mūsu zeme – Latvija! 🏀 pic.twitter.com/6g55xzfeMn — Edvards Smiltēns (@EdvardsSmiltens) September 9, 2023

Es neko neteikšu, man nav vārdu … 🇱🇻🏀🇱🇹 pic.twitter.com/qdBEUdnh2H — Nepareizais (@realNepareizais) September 9, 2023

Es visus apsveicu,ka paaudžu maiņa Latvijā ir ļoti veiksmīgi notikusi. Mums veidojās lieliska komanda ar izcilāko treneri vēsturē. Tagad tikai nevajag viņiem maisīt,iesaistot visādus nominālos līderus(to arī Bjanki esot pateicis). Mums ir jāizbauda Latvijas izlases spēles! Un… — Ģenerālis (@generalis_co) September 9, 2023

🇱🇻 Latvia have made a historic run at #FIBAWC: 🔹Fifth place finish on their World Cup debut.

🔹Took down France, Spain, Italy and Lithuania.

🔹Most three pointers made by any team since 1994.

🔹Earned a place in everyone’s heart. Paldies, Latvija! ⚪️🔴 pic.twitter.com/lQC8LTICN2 — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 9, 2023

Šis bija mans mīļākais spēles mirklis 🤍 pic.twitter.com/yVVBqTllEu — Liene Zamure-Damberga (@LieneZee) September 9, 2023

1.9 million nation is 5th in the WORLD in Basketball & 3rd in Ice-hokey. #Latvia rules! https://t.co/eXB2Whx4vn — Eerik Marmei (@EerikMarmei) September 9, 2023

As if Latvia wasn’t already impressive enough, they end their very first FIBA World Cup in 5th place and giving us a new record!! Well done, big things are ahead! ❤️🇱🇻 🔥🔥🔥🔥#WinForAll #Basketbols #TrīsZvaigznes #6spēlētājs #BalticDerby #FIBAWC https://t.co/NAIKUeMB8a — André Lemos (@andmlemos) September 9, 2023

Our dear neighbours, maybe next time.🏀 Thank you for a great game.@IngridaSimonyte and @GitanasNauseda, hope we can still be friends!🇱🇻🤝🏻🇱🇹 — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) September 9, 2023

Braliukas, don’t worry – if you have to fly back home after a tough loss, at least the flight will be comfortable 😉 🇱🇻💚🇱🇹

Let’s enjoy sibling rivalry at its finest and watch Latvia shoot hoops as smoothly as we take flights 🏀✈️ @basketbols #MūsuZemeLatvija pic.twitter.com/sCdng6xlR5 — airBaltic (@airBaltic) September 9, 2023

Es ļoti mīlu Lietuvu, taču mēs to jau sen bijām pelnījuši! 98🇱🇻 – 🇱🇹63 pic.twitter.com/kR5eIxds1d — Aigars Prūsis 🇱🇻 (@Prusis) September 9, 2023

Mūsu 🇱🇻 puiši pret Lietuvas komandu🇱🇹 šodien spēlējas nevis spēlē basketbolu! Izcili! Bauda! 🏀❤️ — Liene Cipule (@LieneCipule) September 9, 2023

LATVIA BAG THE 5TH PLACE 🧳#FIBAWC x #WinForLatvia 🇱🇻 — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 9, 2023

Piektā vieta pasaulē! Šajā panākumā ir būtisks Banki faktors, taču mūsu izlases @basketbols treneris, laimīgi noslēdzot čempionātu ar uzvaru, saglabā pazemību un sūta lielākos komplimentus un pateicību faniem ✌️🇱🇻❤️ pic.twitter.com/h8zU9u26kz — Nellija Ločmele (@NellijaL) September 9, 2023

Latvijai nav savs nacionālais 🏀čempionāts,bet esam piektie pasaulē! Esam unikāla valsts! — Ģenerālis (@generalis_co) September 9, 2023

Jūs esat pelnījuši uzvarēt. Braliukai, paldies par jauko spēli. — Corvusfree (@Corvus_free) September 9, 2023

Foto: REUTERS/SCANPIX Latvijas vīriešu basketbola izlases fani Manilā, Pasaules kauss basketbolā 2023.

